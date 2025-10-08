onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Siveno İndirimlerinden Camper Ayakkabılara 8 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 12:54 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 13:52

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 8 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Siveno indirimlerinden Camper ayakkabılara pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 08.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Camper Erkek Ayakkabı, markanın efsanevi Pelotas XLF serisinden.

Yumuşak dana derisi yüzeyi, esnek EVA tabanı ve hafif yapısıyla gün boyu konfor sunarken, sade ama şık tasarımıyla her kombine kolayca uyum sağlayacak.

CAMPER K100752-001 Ayakkabı

Fellas Granola Yaban Mersini ve Kuruyemiş, güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için lezzetli ve besleyici bir seçenek!

Yaban mersininin doğal tatlılığıyla kuruyemişlerin doyurucu lezzeti bir araya geliyor. Yüksek lif ve protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sunuyor. 

Fellas Granola Yaban Mersini ve Kuruyemiş

250 TL'ye %25 indirim fırsatını kaçırmayın!

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz

Sert ABS kabuğu sayesinde çarpma ve darbelere karşı üstün koruma sağlarken, hafif yapısı ile seyahatlerde konforlu bir taşıma deneyimi sunuyor. Farklı boylardaki üçlü setiyle ister kısa kaçamaklarda ister uzun tatillerde her ihtiyaca uygun kullanım sağlar.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz

De'Longhi Dedica Manuel Espresso Makinesi, kahve tutkunlarına barista kalitesinde lezzeti evde sunuyor.

Sadece 40 saniye içinde kullanıma hazır hale gelen bu şık makine, sabah kahvesini beklemeye sabrı olmayanlar için birebir. Esnek süzgeç tutucusu sayesinde ister 1 ya da 2 fincan espresso, ister kahve poşetleriyle pratik bir demleme yapabilirsiniz.

De'Longhi Dedica Manuel Espresso Makinesi

Finish Ultimate 85 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Güçlü formülü sayesinde yağ, yanık kalıntısı ve kurumuş yemek artıklarını kolayca çözerken, cam ve metal yüzeylerde leke bırakmadan mükemmel sonuç veriyor. 

Finish Ultimate 85 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Tüylenen giysilerinizden kolayca kurtulma zamanı!

Philips Tüy Toplama Makinesi, tüm kumaş türlerinde etkili sonuç vererek kıyafetlerinizi ilk günkü yeniliğine kavuşturutor. Geniş bıçak yüzeyi sayesinde işlemi hızlı tamamlar, güçlü keskin bıçakları ise tüyleri nazikçe alır. 

Philips Tüy Toplama Makinesi

Bugün Hepsiburada'da Siveno ürünlerinde %55 indirim fırsatını kaçırmayın!

Siveno %100 Doğal Roll-On, doğadan gelen ferahlığı gün boyu teninizde hissettiriyor. Bitkisel formülüyle ter kokusunu etkili şekilde önlerken, cildinize zarar vermeden nazik bir koruma sağlar. 

Siveno %100 Doğal Roll

Seçili Casper ürünlerinde sepette %5 indirim fırsatını kaçırmadan göz atın!

Casper Excalibur G870, performans ve tasarımı bir araya getiren güçlü bir taşınabilir bilgisayar. Intel Core 5 210H işlemcisi ve 32 GB RAM desteğiyle çoklu görevlerde yüksek hız sunarken, 1 TB depolama alanı tüm oyunlarınız ve dosyalarınız için geniş bir alana sahip.

Premium ile 49.589,05 TL

Casper Excalibur G870 Intel Core 5

Seçili Lenovo 5000 serili laptoplarda anında 5000 TL indirim fırsatı!

Lenovo Legion 5 15IRX10, yüksek performansı ve oyun odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Intel Core i7-13650HX işlemci ve 24 GB RAM ile hem ağır oyunları hem de profesyonel uygulamaları akıcı şekilde çalıştırır. 

Lenovo Legion 5 15IRX10 Intel Core İ7

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400 Yeni Nesil Çift Frekanslı Akıllı Bluetooth Baskül

Yeni nesil çift frekanslı sensörleri sayesinde vücut ağırlığınızın yanı sıra yağ oranı, kas kütlesi, su oranı gibi değerleri de hassas şekilde ölçer. Bluetooth bağlantısı ile veriler telefonunuza aktarılır, ilerlemenizi kolayca takip edebilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla şuanda 967,12 TL. Üstelik daha ucuzunu bulursan farkı iade!

Xiaomi Mi Body Akıllı Bluetooth Baskül

Manuel Rondo ile evde yemek hazırlamak artık hem hızlı hem de keyifli!

Akıllı teknolojisi sayesinde sebzeleri ve malzemeleri zahmetsizce doğrar, her seferinde eşit ve pratik sonuç elde etmenizi sağlar. Patentli hızlandırma sistemi, kesim süresini kısaltırken, özel tasarımıyla güvenli ve kontrollü kullanım sunuyor.

Tefal Festive Manuel Rondo

Tüm ürünlerinde indirimleriyle öne çıkan Cream Co, 2. üründe ek %10 indirim fırsatı ve flaş indirimleriyle sizi bekliyor.

Favorilerindeki ürünlerini şimdi denemenin tam zamanı!

Linkini buraya bıraktım.

