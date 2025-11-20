onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Adidas İndiriminden Kütahya Porselen Ürünlerine 20 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Adidas İndiriminden Kütahya Porselen Ürünlerine 20 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.11.2025 - 13:05

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 20 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Akıllı saat indiriminden Tchibo ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 20.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung Freestyle 2. Nesil projeksiyon cihazı bugün Amazon’da indirimde!

Taşınabilir, akıllı bir görüntü deneyimi arayanlar için gerçekten dikkat çekici bir seçenek; Full HD çözünürlüğü, 360° ses sistemi ve otomatik odaklama özelliğiyle her ortamda hızlıca kurulup keyifle kullanılabiliyor.

Linki burada

Akıllı saat arayışındaysanız favoriniz olacak Apple Watch Series 11 GPS, sis moru spor kordonuyla hem modern hem de çok şık bir saat.

Güçlü S10 çipi sayesinde oldukça akıcı bir kullanım deneyimi yaşatırken gelişmiş sağlık sensörleri, spor modları ve uzun pil ömrü günlük temponuza rahatça ayak uyduracak. 

Bugün %8 indirimde.

Linki burada

Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve, bugün indirime giren en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Orta-koyu kavrum Arabica çekirdekleriyle hem filtrede hem espresso’da dengeli ve yumuşak içimiyle sevilen bu harman, kırmızı orman meyvesi aromasıyla günlük kahve rutinine zarif bir tat katacak.

Bugün %33 indirimde

Linki burada

Proline Aktif Karbonlu Kedi Kumu 20 L, kedinizin tuvalet kabında koku sorunuyla başa çıkmak için oldukça başarılı bir tercih.

Bentonit bazlıdır ve içindeki aktif karbon granülleri sayesinde kötü kokuları etkili şekilde hapseder. 

Bugün %19 indirimde

Linki burada

Camper Erkek Peu, zarif ve sade çizgisiyle hem günlük kullanımda hem de şık kombinlerde favoriniz olabilecek bir ayakkabı.

Deri yapısı ve yumuşak tabanı, konforu korurken stilinizi de tamamlayacak kaliteli bir tercih sunuyor.

Şimdi %21 indirimde.

Linki burada

Mudo Home satıcılı seçili ürünlerde 2 al 1 öde fırsatı!

Mudo Home’da dekorasyondan mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazede birçok şık ve kaliteli seçenek bulabilirsiniz.

Ürünler burada

Elektronikten modaya uzanan birçok kategoride sepette net %20 indirim fırsatı!

Next  4K Google QLED TV modeli, büyük ekran severler için dikkat çekici bir seçenek. 65 inç  boyutuyla geniş bir görüntü sağlarken, 4K Ultra HD çözünürlük ve QLED panel teknolojisiyle canlı ve net görüntüler sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 21.297,63 TL

Linki burada

Protein Bar 32'li paket %14 indirimli!

Paket içeriğinde 4 farklı aromadan toplamda 32 adet Protein Bar ürününü uygun fiyata deneyebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1899 TL.

Linki burada

Kütahya Porselen ürünlerinde çeyizlik fırsatlarda %40'a varan indirim!

Kütahya Porselen Bone Luz‑Form 52 Parça Yemek Takımı, 12 kişilik kapasitesiyle zarif ve geniş bir set; bone porselenin inceliğini ve altın file detaylarının şıklığını bir arada sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 7.999 TL.

Linki burada

Cosrx The Retinol şu an %37 indirimli ve piyasadaki en uygun fiyatlardan birine sahip!

Retinol, E vitamini ve skualan içeren bu yağ formülü; gece rutininde, cildin dokusunu pürüzsüzleştirmeye ve ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

İndirimli fiyatı  920.94 TL.

Linki burada

Yer Fıstığı Ezmesi 2 al 1 öde fırsatıyla sunuluyor!

Kahvaltılarda ekmeğin üzerine, atıştırmalık olarak ya da tatlı tariflerinde kullanabileceğin pratik ve lezzet dolu bir seçenek.

Üstelik %15 indirimde.

Linki burada

Hills Adult Kuzu Etli Kedi Maması, %44 indirim fırsatıyla şu anda piyasadaki en uygun fiyata sunuluyor!

Bu mama, sindirimi kolay malzemeler ve destekleyici besin öğeleriyle kalp, böbrek ve idrar yolu sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

İndirimli fiyatıyla 829,44 TL.

Linki burada

Kasım fırsatlarında adidas stokları yenilendi, üstelik tüm indirimlere ek sepette net %20 indirim!

adidas Handball Spezial günlük ayakkabı, eğer tarzında hem nostalji hem rahatlık arıyorsan, bu ayakkabı senin favorin olabilir.

Sepette 4.799,20 TL.

Linki burada

