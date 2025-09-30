Bu Testin Sonunda Sana Sağlıklı Bir Tarif Veriyoruz!
İhtiyacın olan sağlıklı tarif tam olarak bu testin sonunda. Yapman gereken tek şeyse kendini, yeme alışkanlıklarını anlatmak ve testte doğru yanıtlar vermek. Bakalım senin kolayca yapabileceğin o sağlıklı tarif hangisi, hemen teste!
1. Gün içinde kendini en çok nasıl hissediyorsun?
2. Düzenli spor yapıyor musun?
3. Bir öğünde seni en çok mutlu eden şey nedir?
4. Tatilde yediklerine dikkat ediyor musun?
5. Yemek sonrası en sevdiğin şey nedir peki?
6. Sabah kahvaltının olmazsa olmazı hangisi?
7. Market alışverişinde en çok hangi ürün grubunu alıyorsun?
8. Yemek tercihin hangi mutfağa daha yakın?
Kabak cipsi
Tavuk göğsü!
Tatlı patates!
Somon ızgara!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
