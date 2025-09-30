onedio
Bu Testin Sonunda Sana Sağlıklı Bir Tarif Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Sana Sağlıklı Bir Tarif Veriyoruz!

Begüm
30.09.2025 - 21:04

İhtiyacın olan sağlıklı tarif tam olarak bu testin sonunda. Yapman gereken tek şeyse kendini, yeme alışkanlıklarını anlatmak ve testte doğru yanıtlar vermek. Bakalım senin kolayca yapabileceğin o sağlıklı tarif hangisi, hemen teste!

1. Gün içinde kendini en çok nasıl hissediyorsun?

2. Düzenli spor yapıyor musun?

3. Bir öğünde seni en çok mutlu eden şey nedir?

4. Tatilde yediklerine dikkat ediyor musun?

5. Yemek sonrası en sevdiğin şey nedir peki?

6. Sabah kahvaltının olmazsa olmazı hangisi?

7. Market alışverişinde en çok hangi ürün grubunu alıyorsun?

8. Yemek tercihin hangi mutfağa daha yakın?

Kabak cipsi

Kabak cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Hazırlanışı:

  • Kabakları ince ince dilimleyin.

  • Bir kasede zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

  • Kabak dilimlerini bu karışıma bulayıp airfryer sepetine dizin.

  • 180°C’de 10-12 dakika, çıtır olana kadar pişirin. Afiyet olsun!

Tavuk göğsü!

Tavuk göğsü!

Malzemeler:

  • 2 parça tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

Hazırlanışı:

  • Tavukları zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla marine edin.

  • Airfryer sepetine yerleştirin.

  • 190°C’de 15-18 dakika pişirin, ortasında çevirin.

  • Yanına yeşil salata ekleyerek dengeli ve fit bir öğün tadını çıkarabilirsin, afiyet olsun!

Tatlı patates!

Tatlı patates!

Malzemeler:

  • 2 büyük tatlı patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

Hazırlanışı:

  • Tatlı patatesleri ince dilimler veya çubuk şeklinde kesin.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Airfryer sepetine tek kat halinde yayın.

  • 200°C’de 12-15 dakika pişirin, çıtırlaşınca çıkarın. Afiyet olsun!

Somon ızgara!

Somon ızgara!

Malzemeler:

  • 2 parça somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı dereotu (opsiyonel)

Hazırlanışı:

  • Somonları zeytinyağı, limon ve baharatlarla ovun.

  • Airfryer sepetine yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Yanına haşlanmış sebze veya kinoa ekleyin.

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
