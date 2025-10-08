onedio
Bu Test Sana İlişkinizin Tamamen Bitip Bitmediğini Söylüyor!

Bu Test Sana İlişkinizin Tamamen Bitip Bitmediğini Söylüyor!

İrem Coşkun
08.10.2025 - 23:04

İlişkin için tam anlamıyla 'bitti' diyemiyorsan ve kafanda soru işaretleri varsa bu test sana yardımcı olabilir. 'Ara mı verdik, bir küslük mü var yoksa tamamen bitti mi?' Kendini daha fazla bu sorularla yormadan testimizi çöz ve biz senin için durumu açıklayalım! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. En son ne zaman konuştunuz?

3. Onunla ilgili bir şey gördüğünde (story, ortak arkadaş, vs.) ne hissediyorsun?

4. Peki, onunla ilgili en çok özlediğin şey ne?

5. Bize biraz tartışmalarınızdan bahsetmeni istesek... Genelde nasıl sonuçlanırdı?

6. Hiç gelecek hakkında konuştunuz mu?

7. Ayrılık sonrası ilk kim mesaj attı/arayarak ulaşmaya çalıştı?

8. Şu anda başka biriyle görüşüp görüşmediğini biliyor musun?

9. O sana bugün “Konuşabilir miyiz?” diye yazsa ne yaparsın?

Henüz bitmiş değil!

Cevaplarına göre siz şu an ara vermiş gibisiniz. İçten içe hala birbirinize bağlısınız, bunu ikiniz de biliyorsunuz. Mesajlar hala eski sıcaklığını koruyor, arada bir birbirinizi dürtüyorsunuz da! Kalbinin bir köşesinde onun için hala yer var ve sen bunu inkar etmiyorsun. Ama dikkat! Bu gel gitlerin bir yere varabilmesi için, iki tarafın da netleşmeye ihtiyacı var. Yoksa sonsuz bir acaba döngüsünde kendini tüketirsin. İkiniz de gerçekten istiyor musunuz bu ilişkiyi? O zaman biriniz artık cesaret göstermeli. Aksi halde bu, yıllarını tüketeceğin bir toksik ilişki halini alır!

Sizin durumunuz biraz belirsiz!

Bu ilişkide ne tam bir bitiş ne de gerçek bir başlangıç var. Birbirinizi düşünüyorsunuz ama bunu açıkça söyleyecek cesaret ikinizde de yok. Mesajlar nötr, duygular belirsiz... İçten içe hala bir şeyler hissediyorsun ama yolun nereye çıktığını bilmiyorsun. Belki de sen onu değil, ilişki içindeki 'sen'i özlüyorsun. Bu ilişkiyi kurtarmak için değil, neyi gerçekten özlediğini anlamak için biraz içe dönmelisin. Gerçek sevgi mi yoksa yalnızlık korkusu mu seni hala ona bağlıyor? Eğer netleşemezsen, bu “belki” hali senin duygularını da, zamanını da tüketmeye devam eder.

Bitmiş denebilir ama...

Kalbin aslında çoktan kabullenmiş ama zihnin hala bunu kabullenmek istemiyor. Kendini güçlü olmaya zorluyorsun ama zaman zaman onunla olan geçmişin içini yakıyor. Sosyal medyada bir fotoğraf, tanıdık bir şarkı ya da aniden aklına gelen bir anıyla birden geçmişe gidiyorsun. Ancak gerçek şu, bu ilişkinin temeli artık seni beslemiyor. Vazgeçmek zayıflık değil, aksine büyümek demek. Elbette özlemek insani, ama her özlediğin şeye geri dönmek zorunda değilsin. Bazen olgunluk, kendine “artık bitti” diyebilmektir!

Bu ilişki çoktan bitmiş!

Sen bu ilişkiyi zihninde, kalbinde ve hayatında çoktan gömmüşsün. O sayfayı kapattın, kitabı da rafa kaldırdın. Hatta o kadar yol almışsın ki, dönüp bakınca “Ben buna mı üzülmüşüm?” bile diyorsun. Ondan gelecek herhangi bir adım senin için hiçbir şey ifade etmiyor. O artık biriyle mi görüşüyor, seni aradı mı, story attı mı? Hiçbiri umurunda değil. Bu bir ayrılık değil, yeniden doğuş olmuş senin için. Kendini tanımış, güçlenmiş ve yoluna devam etmişsin. Bravo! Ve şimdi yeni bir hikayeye başlamak için çok daha hazırsın.

