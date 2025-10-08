Bu Test Sana İlişkinizin Tamamen Bitip Bitmediğini Söylüyor!
İlişkin için tam anlamıyla 'bitti' diyemiyorsan ve kafanda soru işaretleri varsa bu test sana yardımcı olabilir. 'Ara mı verdik, bir küslük mü var yoksa tamamen bitti mi?' Kendini daha fazla bu sorularla yormadan testimizi çöz ve biz senin için durumu açıklayalım! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. En son ne zaman konuştunuz?
3. Onunla ilgili bir şey gördüğünde (story, ortak arkadaş, vs.) ne hissediyorsun?
4. Peki, onunla ilgili en çok özlediğin şey ne?
5. Bize biraz tartışmalarınızdan bahsetmeni istesek... Genelde nasıl sonuçlanırdı?
6. Hiç gelecek hakkında konuştunuz mu?
7. Ayrılık sonrası ilk kim mesaj attı/arayarak ulaşmaya çalıştı?
8. Şu anda başka biriyle görüşüp görüşmediğini biliyor musun?
9. O sana bugün “Konuşabilir miyiz?” diye yazsa ne yaparsın?
Henüz bitmiş değil!
Sizin durumunuz biraz belirsiz!
Bitmiş denebilir ama...
Bu ilişki çoktan bitmiş!
