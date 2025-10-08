Bu Test Sana İlişkinizin Tamamen Bitip Bitmediğini Söylüyor!

Sen bu ilişkiyi zihninde, kalbinde ve hayatında çoktan gömmüşsün. O sayfayı kapattın, kitabı da rafa kaldırdın. Hatta o kadar yol almışsın ki, dönüp bakınca “Ben buna mı üzülmüşüm?” bile diyorsun. Ondan gelecek herhangi bir adım senin için hiçbir şey ifade etmiyor. O artık biriyle mi görüşüyor, seni aradı mı, story attı mı? Hiçbiri umurunda değil. Bu bir ayrılık değil, yeniden doğuş olmuş senin için. Kendini tanımış, güçlenmiş ve yoluna devam etmişsin. Bravo! Ve şimdi yeni bir hikayeye başlamak için çok daha hazırsın.