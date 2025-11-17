onedio
Bu Şarkıcıları Gözlerinden Tanıyabilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 22:01

Gözler kalbin aynasıdır derler, bizim de bu aynalara iyice bakmamız lazım!

Kalbe bakamasan bile gözlerine bakıp bu şarkıcıları gözlerinden tanıyabilecek misin?

Kim olabilir bu kişi?

Kim olabilir bu kişi?

Bu kim olabilir?

Bu kim olabilir?

Peki ya bu?

Peki ya bu?

Devam edelim!

Devam edelim!

Sence?

Sence?
Tahmin et bakalım!

Tahmin et bakalım!

Tahminleri alalım!

Tahminleri alalım!

Son tahminini alalım!

Son tahminini alalım!

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
