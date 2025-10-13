Bu Kışı Hasta Geçirmeyeceksiniz: Bağışıklığınızı Destekleyen 10 Şifalı Çorba Tarifi
Kış aylarının olmazsa olmazları elbette çorbalar. Gerek akşam yemeğine sıcacık bir başlangıç yapmak, gerekse gün içinde içinizi ısıtmak için deneyebileceğiniz bu çorba tariflerine bayılacaksınız. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer'ın harika özelliklerinden faydalanarak... İşte mutlaka denemeniz gereken çorba tarifleri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Köz Domates Çorbası
2. Pho Soup
3. Kremalı Havuç Çorbası
4. Köz Bal Kabağı Çorbası
5. Köz Patlıcan Çorbası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tarhana Çorbası
7. Kabak Çorbası
8. Kavanozda Vegan Ramen
9. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası
10. Mercimek Çorbası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın