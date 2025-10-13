onedio
Bu Kışı Hasta Geçirmeyeceksiniz: Bağışıklığınızı Destekleyen 10 Şifalı Çorba Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 19:05

Kış aylarının olmazsa olmazları elbette çorbalar. Gerek akşam yemeğine sıcacık bir başlangıç yapmak, gerekse gün içinde içinizi ısıtmak için deneyebileceğiniz bu çorba tariflerine bayılacaksınız. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer'ın harika özelliklerinden faydalanarak... İşte mutlaka denemeniz gereken çorba tarifleri!

1. Köz Domates Çorbası

1. Köz Domates Çorbası

Domates çorbasını sevmeyen herhalde kimse yoktur. Kışın habercisi olan enfes kokulu bir domates çorbasını Philips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca yapabilirsiniz. 

Malzemeler:

  • 4 domates

  • 5 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 750 ml su

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

1. Domatesleri ikiye bölün ve ayıkladığınız sarımsakları domateslerin içine koyun.

2. Domateslerin üzerine zeytinyağı gezdirin ve kekik serpin.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve 200 derecede 15-16 dakika pişirin.

4. Pişen domateslerin kabuklarını soyun.

5. Ayrı bir yerde tereyağını eritin, üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından domatesleri ekleyerek karıştırın ve robottan geçirin.

6. Son olarak suyunu, tuzunu ve karabiberini ekleyerek 15-20 dakika pişirin.

7. Üzerine kaşar rendeleyerek servis edebilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hava akımı teknolojisi, domateslerin içinin sulu kalmasını sağlarken dışını en ideal şekilde közler. Böylece çorbaya çok daha enfes ve leziz bir tat ile aroma katar.

Afiyet olsun!

2. Pho Soup

2. Pho Soup

Vietnam'a özgü besleyici ve renkli bir çorba olan pho evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Bu farklı çorbayla kalabalık yemek sofralarındaki tüm misafirleri etkileyebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 300 gr tavuk göğsü

  • 1.500 ml tavuk bulyon

  • 150 gr pirinç noodle

  • 2 çay kaşığı balık sosu

  • 2 yeşil soğan

  • 2 yemek kaşığı zencefil

  • 2 çay kaşığı kişniş tohumu

  • 3 tutam taze kişniş

  • 1 karanfil

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

Yapılışı:

1. Zencefil kökünü soyup dilimleyin, yeşil soğanları ince ince kesin.

2. Zencefil, yeşil soğan, kişniş tohum ve sapları, karanfil, tavuk göğsü ve tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın, karıştırın ve 180 derecede 8 dakika pişirin.

3. Süre sonunda hazneyi açarak karışıma tavuk bulyonu ekleyin ve 180 derecede 35 dakika daha pişirin. 

4. Tavuklu karışım pişerken pirinç noodle'ı talimatlarına göre pişirin. 

5. Pişen tavukları dışarı alıp, tiftikleyin. Suyunu da elekten geçirin. İçine ise balık sosu ve akçaağaç şurubu ekleyip karıştırın.

6. Tiftik tavuğu ve pirinç noodle'ı bir kaseye alın, üzerine suyundan ekleyin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile kullandığınız malzemeye uygun hazne seçme şansınız var. İkili hazne tasarımı sayesinde bir yanda tavuğu ve sebzeleri hazırlarken diğerinde tatlınızı veya ekmeğinizi yapabilirsiniz. 

Afiyet olsun!

3. Kremalı Havuç Çorbası

3. Kremalı Havuç Çorbası

Kışın en sevilen sebzelerinden havucu besleyici bir çorbaya dönüştürmek ister miydiniz? İşte bunun için yapmanız gerekenler!

Malzemeler:

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 500 ml sebze bulyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Havuçları soyup küçük küçük kesin. Sarımsakları ezin. 

2. Havuçları yağ ve baharatlarla tatlandırın.

3. Sosladığınız havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer 'ın uygun haznesine alarak 180 derecede 20 dakika pişirin. 

4. Pişirdiğiniz sebzelerin üzerine sebze suyu ekleyin ve 180 derecede 5 dakika daha pişirin.

5. Süre sonunda karışımı birkaç dakika soğuttuktan sonra blenderdan geçirin. 

Afiyet olsun!

4. Köz Bal Kabağı Çorbası

4. Köz Bal Kabağı Çorbası

Bal kabağından sadece tatlı yapılır sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü onunla enfes tatta bir çorba hazırlamak da mümkün. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde normalden çok daha pratik şekilde!

Malzemeler:

  • Yarım kilo bal kabağı

  • 1 pırasa

  • 1 soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • Yarım kereviz kökü

  • 2 diş sarımsak

  • Yarım paket yoğun krema

  • Yarım litre su

  • 1 limon kabuğu rendesi

  • Zeytinyağı

  • 1 tutam pulbiber

  • 3 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri irice doğrayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. Üzerine zeytinyağı, tuz dökerek 200 derecede 20 dakika pişirin.

2. Süre sonunda hazneyi açıp sebzelerin üstüne gelecek su ekleyin ve bu şekilde 10 dakika daha pişirin.

3. Hazırlanan karışımı dışarı alıp ılıtın, içine kremayı ekleyerek robottan geçirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer ile yemek yapmak normalden çok daha keyifli. Çünkü yapmanız gereken tek şey dokunmatik ekran üzerinden size uygun pişirme ayarını seçmek ve o mucizeler yapana kadar beklemek. Üstelik o işini yaparken yanında durmanıza ve kontrol etmenize de gerek yok! 

Afiyet olsun!

5. Köz Patlıcan Çorbası

5. Köz Patlıcan Çorbası

Patlıcan sevenler bu aromatik çorbaya gerçekten bayılacak. 

Malzemeler:

  • 3 patlıcan

  • 1.5 litre su

  • 1.5 su bardağı süt

  • 3 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer 'ın büyük haznesine alarak 200 derecede 20 dakika közleyin. 

2. Ardından kabuklarını soyup doğrayın.

3. Başka bir tarafta yağ ile unu kavurun, üzerine patlıcanları ekleyerek karıştırın.

4. Soğuk sütü de döktükten sonra topaklanmaması için hızlıca karıştırmaya devam den. Son aşamada suyunu da ekleyip kaynamaya bırakın.

5. Tuz ve baharatla tatlandırdıktan sonra robottan geçirin. 

Afiyet olsun!

6. Tarhana Çorbası

6. Tarhana Çorbası

Siz sormadan hemen söyleyelim: Evet, Airfryer'da tarhana çorbası da olur. Hem de çok güzel olur.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tarhana

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 4 su bardağı su

  • Yarım tatlı kaşığı pul biber

  • Yarım tatlı kaşığı nane

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Önce Philips Çift Hazneli Airfryer haznesini yağlayın. İçine doğradığınız soğanları ve ezdiğiniz sarımsağı ekleyerek 180 derecede 2-3 dakika pişirin.

2. Süre sonunda hazneyi açıp üzerine salçayı ekleyin ve karıştırın. 

3. Son olarak tarhanayı, suyu ve baharatları ekleyip tekrar karıştırın. 180 derecede 25 dakika pişmeye bırakın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kızartma, tekrar ısıtma, ızgaralama, kavurma ve kurutma işlemlerine uygun özellikleri mutfağınızdaki tüm tariflerde kullanılabilir. Tek başına birden fazla aracın yerini tutan bu teknoloji hem yerden hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Afiyet olsun!

7. Kabak Çorbası

7. Kabak Çorbası

Detoks çorbası olarak da bilinen kabak çorbasını kışın da afiyetle tüketebilirsiniz. Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer farkıyla!

Malzemeler:

  • 3 kabak

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabakları, soğanı ve sarımsakları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın, üzerine zeytinyağı ekleyin ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

2. Üzerine su ekledikten sonra 5-10 dakika daha pişirin ve baharaları ekleyin.

3. Piştikten sonra blenderdan çekin.

Afiyet olsun!

8. Kavanozda Vegan Ramen

8. Kavanozda Vegan Ramen

Asya esintileri çağrıştıran bu vegan yorum her sağlıklı mutfak için uygun. Özellikle de çorbanızı pürüzsüz kıvamda tercih etmiyorsanız, bu farklı tarifi mutlaka denemelisiniz. Hazır erişte ve taze sebzelerle pratik şekilde yapacağınız bu tarif hem içinizi ısıtacak hem de damakta enfes bir tat bırakacak.

Malzemeler:

  • 500 gram şitake mantarı

  • 3 diş sarımsak

  • 3 çay kaşığı susam yağı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 çay kaşığı zencefil, rendelenmiş

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 4 yemek kaşığı beyaz miso hamuru

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 2 çay kaşığı acı biber salçası

  • 60 gram mini ıspanak

  • 2 taze soğan

  • 2 kırmızı acı biber

  • 720 gram hazır noodle

Yapılışı:

1. Mantaları fırçalayarak temizleyin, ince ince dilimleyin. Sarımsakları soyup doğrayın. 

2. Susam yağı, soya sosu, sarımsak, rende zencefil, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Üzerine mantarları ekleyerek 10 dakika marine edin.

3. Marinelenen mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak 190 derecede 11 dakika pişirin.

4. Bu sırada beyaz miso, tahin, biber salçası, soya sosu ve susam yağını bir kapta karıştırın. Ispanakları yıkayın, Taze soğanı ve kırmızı acı biberi ince ince dilimleyin.

5. Beyaz misolu sosun dörtte birini kavanoza koyun. Üzerine pişen mantarları, taze soğanların ve eriştelerin dörtte birlik kısmını ekleyin. En üste ıspanakların da dörtte birini koyup kırmızı biber serpin. Bu şekilde 4 kavanoz hazırlayın.

6. Her kavanozun ağzını kapatıp dolaba alın. Tüketmek istediğinizde her kavanoza 350 ml kaynar su döküp 2-3 dakika bekleyin. Karıştırarak servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

9. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası

9. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası

İlk yudumla içinizi ısıtacak ve bağışıklığınızı güçlendirerek bu çorba, size kışı geçirmek için ihtiyacınız olacak tüm vitamin desteğini sunacak. 

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 2 havuç

  • 200 gr kereviz kökü

  • 300 gr tatlı patates

  • 1 maydanoz kökü

  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam kimyon

  • 200 gr fıstık

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 tutam tütsülenmiş kırmızı biber

  • 800 ml sebze bulyon

Yapılışı:1. Sarımsakları soyun, sebzeleri küp küp doğrayın ve bir kasede zeytinyağı, kimyon, tuz ile karıştırın.

2. Kabuklu yemişi, akçaağaç şurubunu, soya sosunu, zeytinyağını ve tütsü kırmızı biberi de ayrı bir yerde karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yemişleri, sağ haznesine sebzeleri alın. Sol hazne için 8 dk-160 derece, sağ hazne için 20 dakika-180 derece ayarı yapın. Senkronizasyon özelliği sayesinde iki hazneyi de aynı anda tamamlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

4. Süre sonunda kavrulan sebzeleri miksere alıp sebze bulyonla birlikte çekin ve çorba kıvamına getirin. Ardından başka bir yerde bir taşım kaynatın.

5. Üzerine kavrulmuş yemişlerden serperek servis edin.

Afiyet olsun!

10. Mercimek Çorbası

10. Mercimek Çorbası

Her derde deva mercimek çorbasını 7/24 içenlerdenseniz bir de Philips Çift Hazneli Airfryer ile denemelisiniz.

Malzemeler:

  • 5 fincan kırmızı mercimek

  • 225 ml sıcak su

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 çay kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kırmızı mercimekleri güzelce yıkayın. 

2. Kırmızı mercimekleri ve suyu Philips Çift Hazneli Airfryer haznelerine alarak 180 derecede 30 dakika pişirin. 

3. Mercimekler piştikten sonra tuz, şeker, tereyağ ve unu ekleyerek 200 derecede 6 dakika pişirin. 

4. Süre sonunda üzerine biraz ılık su ilave ederek blenderlayın. 

Afiyet olsun!

