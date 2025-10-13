Bu Kışı Hasta Geçirmeyeceksiniz: Bağışıklığınızı Destekleyen 10 Şifalı Çorba Tarifi

Vietnam'a özgü besleyici ve renkli bir çorba olan pho evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Bu farklı çorbayla kalabalık yemek sofralarındaki tüm misafirleri etkileyebilirsiniz.

Malzemeler:

300 gr tavuk göğsü

1.500 ml tavuk bulyon

150 gr pirinç noodle

2 çay kaşığı balık sosu

2 yeşil soğan

2 yemek kaşığı zencefil

2 çay kaşığı kişniş tohumu

3 tutam taze kişniş

1 karanfil

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

Yapılışı:

1. Zencefil kökünü soyup dilimleyin, yeşil soğanları ince ince kesin.

2. Zencefil, yeşil soğan, kişniş tohum ve sapları, karanfil, tavuk göğsü ve tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın, karıştırın ve 180 derecede 8 dakika pişirin.

3. Süre sonunda hazneyi açarak karışıma tavuk bulyonu ekleyin ve 180 derecede 35 dakika daha pişirin.

4. Tavuklu karışım pişerken pirinç noodle'ı talimatlarına göre pişirin.

5. Pişen tavukları dışarı alıp, tiftikleyin. Suyunu da elekten geçirin. İçine ise balık sosu ve akçaağaç şurubu ekleyip karıştırın.

6. Tiftik tavuğu ve pirinç noodle'ı bir kaseye alın, üzerine suyundan ekleyin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile kullandığınız malzemeye uygun hazne seçme şansınız var. İkili hazne tasarımı sayesinde bir yanda tavuğu ve sebzeleri hazırlarken diğerinde tatlınızı veya ekmeğinizi yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!