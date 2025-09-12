onedio
Bu Alışkanlıklardan 15 Tanesi Sende Varsa Duygusal Birisin!

Bu Alışkanlıklardan 15 Tanesi Sende Varsa Duygusal Birisin!

İnci Döşer
İnci Döşer
12.09.2025 - 16:02

Herkesin kendine özgü alışkanlıkları vardır. Kimimiz daha mantıklı kararlar alırken kimimiz duygularıyla hareket eder. Peki senin gündelik davranışların aslında içindeki duygusal tarafını ele veriyor olabilir mi? Hadi bakalım, bu alışkanlıklardan en az 15 tanesi sende varsa sen tam anlamıyla duygusal bir insansın!

Hadi bakalım!

Sende olan davranışlar hangileri?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen hiç duygusal değilsin!

Bir insan olarak, senin en belirgin özelliğin mantığınla hareket etmek. Olayları değerlendirirken, duygularını bir kenara bırakıp, gerçeklere dayalı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Bu durum, senin çevrendeki insanlar tarafından 'sağlam karakterli' olarak algılanmana neden oluyor. Zor zamanlarda bile kolayca kırılmaz, alınmazsın. Bu durum, bazılarına seni biraz soğuk ya da duygusuz gibi gösterebilir. Fakat aslında, bu buzdağının altında yatan gerçek tamamen farklı. Evet, belki duygularını herkese açık bir şekilde göstermiyorsun, ama bu senin hassas bir yanın olmadığı anlamına gelmiyor. İçinde, belki de sadece en yakınlarına gösterdiğin bir hassasiyet var. Bu hassasiyet, senin sadece mantığa dayalı bir robot olmadığını, aynı zamanda duygusal bir insan olduğunu gösteriyor. Ancak, bu hassasiyetini kontrollü bir şekilde kullanmayı tercih ediyorsun, böylece duyguların senin kararlarını etkilemiyor.

Sen pek duygusal değilsin!

Seninle ilgili en çarpıcı şey, kalbin ve aklının mükemmel bir uyum içinde olması. Duygularını yaşamaktan kaçınmaz, hislerini özgürce ifade ederken, aynı zamanda mantığını da göz ardı etmezsin. Bu, seni hem duygusal hem de rasyonel bir birey yapar. İnsanlarla etkileşimlerinde, empati yeteneğini kullanarak onların duygularını ve bakış açılarını anlamaya çalışırsın. Ancak bu süreçte kendini de unutmaz, duygusal sağlığını korumak için gerekli sınırları çizersin. Bu dengeli yaklaşım, sana hem güçlü bir karakter hem de sevecen bir kişilik kazandırıyor. İnsanlar seninle vakit geçirmeyi seviyor çünkü hem anlayışlı hem de sağlam bir duruşa sahipsin. Bu, seni birçok insanın hayatında vazgeçilmez kılan bir özellik.

Sen çok duygusalsın!

Hayatın renkli tonlarını, duygusal bir ressam gibi tuvaline yansıtan birisin sen. Anılar, senin için birer eser olup, müzikler ise ruhunu besleyen melodiler. Küçük detaylar, senin için büyük anlamlar taşıyor ve bu, senin hassas yönünü ortaya çıkarıyor. İnsanlarla olan ilişkilerinde ise, adeta bir doktor hassasiyetiyle yaklaşıyorsun. Onların acılarına ortak oluyor, sevinçlerini paylaşıyorsun. Bu hassasiyetin, seni bir yandan eşsiz kılıyor, diğer yandan ise kırılganlığınla baş başa bırakıyor. İnsanlar seninle vakit geçirirken, sanki bir terapi seansındaymış gibi hissediyorlar. Çünkü sen, onları yargılamadan, tamamen objektif bir şekilde dinliyorsun. Bu durum, onlara bir güven hissi veriyor ve senin yanında kendilerini tamamen özgür hissediyorlar. Bu nedenle, seninle olan ilişkileri daha samimi ve içten oluyor. Ancak unutma ki, bu hassas ve kırılgan yönün, seni sen yapan özelliklerden sadece birkaçı. Sen, tüm bu özelliklerinle birlikte, hayatın renkli tuvaline kendi renklerini katan bir sanatçısın.

Sen fazlasıyla duygusalsın!

Sen hayata kalbinle tutunan birisin. En küçük bir melodi, bir bakışın derinliği ya da bir sözün anlamı bile senin duygusal dalgalarını kabartabilir. İlişkilerinde hızla derinleşir, unutmak içinse uzun zamanlar gerektirirsin. İnsanların neşesi senin de yüzünü güldürürken, onların acıları senin kalbini derinden sarsar. Bazen bu hassas yönün seni yoruyor olabilir, belki de ağırlığı altında eziliyorsundur. Ancak unutma ki, bu duygusal zenginlik seni diğerlerinden ayıran, seni sen yapan özelliğin. Senin kalbin, adeta bir hazine sandığı gibi, dolu dolu... ve bu hazineyi taşıyan sadece sen varsın. Her ne kadar bazen ağır gelse de, bu duygusal derinliğin seni eşsiz kılıyor.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
