Bu Akşam Hangi Yemek Sana İyi Gelecek?
Bazen akşam olur, karnımız acıkır ama ne yemek istediğimiz konusunda en ufak bir fikrimiz bile olmaz. Buzdolabının önünde öylece dikilir, telefonda tarif videoları arasında kayboluruz. İşte tam da bu anların kurtarıcısı olacak o teste hoş geldin! Bu akşam hangi yemeğin sana gerçekten iyi geleceğini birlikte keşfedeceğiz.
Hazırsan seni teste alalım👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Bugün kendini ne kadar enerjik hissediyorsun puanlar mısın?
2. Günlük rutininde sana enerji katan şey nedir?
3. Yarın nasıl bir kahvaltıyla güne başlamak istersin?
4. Sence yemek yapmak mı yoksa yemek mi daha güzel?
5. Yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyor musun?
6. Yemek yerken aldığın keyfi puanlamanı istiyoruz!
7. Yemek seçiminde hangisi senin için en önemli?
8. Son olarak, hangi mevsimde iştahın daha açık?
Tavuk sote!
Sebzeli köfte!
Mantarlı makarna!
Balık ve salata!
