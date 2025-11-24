Bu Akşam Hangi Yemek Sana İyi Gelecek?

Bugün içinde hafif bir hareketlilik, “Bir şeyler yapmalıyım” hissi var gibi; tam da bu enerjiyi toparlayacak bir yemek arıyorsun. Tereyağında hafifçe kavrulmuş tavuklar, mis gibi baharat kokusuyla sana iyi gelecek. Ne çok ağır ne de çok hafif; tam kararında bir güç veriyor. İlk lokmada bile yüzüne fark edilmeyen bir rahatlık yayılacak. Yanına biraz pilav eklersen tamamdır, iç huzurun da tokluğun da dengelenir. Bu akşam kendini hem tatmin etmek hem de yük etmeyecek bir lezzetle buluşma vaktin.