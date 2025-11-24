onedio
Bu Akşam Hangi Yemek Sana İyi Gelecek?

Bu Akşam Hangi Yemek Sana İyi Gelecek?

miray soysal
miray soysal
24.11.2025 - 17:31

Bazen akşam olur, karnımız acıkır ama ne yemek istediğimiz konusunda en ufak bir fikrimiz bile olmaz. Buzdolabının önünde öylece dikilir, telefonda tarif videoları arasında kayboluruz.  İşte tam da bu anların kurtarıcısı olacak o teste hoş geldin! Bu akşam hangi yemeğin sana gerçekten iyi geleceğini birlikte keşfedeceğiz. 

Hazırsan seni teste alalım👇

1. İlk sorumuzla başlayalım! Bugün kendini ne kadar enerjik hissediyorsun puanlar mısın?

2. Günlük rutininde sana enerji katan şey nedir?

3. Yarın nasıl bir kahvaltıyla güne başlamak istersin?

4. Sence yemek yapmak mı yoksa yemek mi daha güzel?

5. Yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyor musun?

6. Yemek yerken aldığın keyfi puanlamanı istiyoruz!

7. Yemek seçiminde hangisi senin için en önemli?

8. Son olarak, hangi mevsimde iştahın daha açık?

Tavuk sote!

Bugün içinde hafif bir hareketlilik, “Bir şeyler yapmalıyım” hissi var gibi; tam da bu enerjiyi toparlayacak bir yemek arıyorsun. Tereyağında hafifçe kavrulmuş tavuklar, mis gibi baharat kokusuyla sana iyi gelecek. Ne çok ağır ne de çok hafif; tam kararında bir güç veriyor. İlk lokmada bile yüzüne fark edilmeyen bir rahatlık yayılacak. Yanına biraz pilav eklersen tamamdır, iç huzurun da tokluğun da dengelenir. Bu akşam kendini hem tatmin etmek hem de yük etmeyecek bir lezzetle buluşma vaktin.

Sebzeli köfte!

Bugün biraz düzen, biraz da sadelik arıyorsun; ama lezzetten de ödün vermek istemiyorsun. Sebzeli köfte tam bu ruh haline göre, çünkü hem tanıdık hem de ferah bir tat sunuyor. Airfryerdan çıkan o sıcak koku bile evin havasını değiştirir, sen de bir anda yumuşarsın. Köftelerin arasına gizlenen sebzeler sana sanki “Her şey yolunda, akışa bırak” der. Yedikçe hafiflersin, hafifledikçe de rahat bir gevşeme gelir. Bu akşam kendini şefkatle sarmalayan bir öğün seçtin.

Mantarlı makarna!

Bugün biraz şefkat, biraz da kendini şımartma ihtiyacın var; bunu söylemesen bile hissediliyor. Kremalı mantarlı makarna, o yumuşacık dokusuyla sana sarılan bir arkadaş gibi. Her lokması “Derin bir nefes al, biraz yavaşla” diyor sanki. Mantarın topraksı aroması ve krema ile buluşan makarna, günün koşturmasını bir anda unutturur. Kafanın içi biraz karışıksa, bu yemek seni yumuşacık bir düzlüğe çıkartacak.

Balık ve salata!

Bugün aradığın şey berraklık; zihninin açılması, ruhunun ferahlaması. Balık ızgara tam bu dengeyi sağlayacak hafiflikte bir seçim. Kıvırcığın o keskin kokusu bile seni bir anda canlandırır. Balığın temiz tadı, günün bütün ağırlığını üstünden çekip alacak gibi. Kendine iyi davrandığını hissettiren o sessiz gurur da yanında gelecek. Bu akşam hafiflik, tazelik ve derin bir “Oh be” hissi seni bekliyor.

