onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kuzey İrlanda'nın Gizemli Gölü: Birkaç Saat İçinde Boşalıp Tekrar Doluyor!

Kuzey İrlanda'nın Gizemli Gölü: Birkaç Saat İçinde Boşalıp Tekrar Doluyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 10:05

Kuzey İrlanda’nın Antrim bölgesinde bulunan Loughareema, yöre halkının 'Kaybolan Göl' diye andığı ilginç bir doğa oluşumu. Sabah saatlerinde dolu olan göl, öğlene varmadan tamamen kuruyabiliyor. Bu olağanüstü değişim, yıllardır hem bölge halkını hem de burayı gören ziyaretçileri şaşırtıyor. Jeolojik olarak nadir rastlanan bu sistemin tam olarak nasıl işlediği ise hala bilinmiyor. İşte Loughareema’nın gizemli hikayesi...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Loughareema’ya üç ayrı dere su taşıyor.

Loughareema’ya üç ayrı dere su taşıyor.

Ancak gölün çıkışı yalnızca tabanındaki bir drenaj hattına bağlı. Bu hat sık sık tıkanıp açıldığı için su seviyesi kısa sürede değişebiliyor. Öyle ki göl sabah doluyken birkaç saat içinde boşalıp kupkuru bir zemine dönüşebiliyor.

Yeraltındaki bu sistem, suyu 2,5 kilometre uzaklıktaki Carey Nehri’ne taşıyor. Fakat bilim insanları hala bu yapının ne zaman ve nasıl oluştuğunu bilmiyor.

Suyun taşıdığı yaprak, çamur ve taş parçaları gölün altındaki deliği tıkıyor.

Suyun taşıdığı yaprak, çamur ve taş parçaları gölün altındaki deliği tıkıyor.

Böylece su seviyesi hızla yükseliyor. Ancak belirli bir yüksekliğe ulaşınca basınç tıkanıklığı açıyor ve göl kısa sürede boşalıyor. Bu yüzden Loughareema’nın dolu ya da boş olacağı önceden tahmin edilemiyor.

Gölün ortasından geçen yol da bu değişime tanıklık ediyor. Bugün yol yükseltildiği için göl dolu olduğunda bile araçların geçişine engel olmuyor. Bataklık ve puslu havasıyla çevrili Loughareema, kaybolup yeniden dolmasıyla manzarasına daha da gizemli bir hava katıyor.

Loughareema, anlatılan hikayeleriyle de ünlü.

Loughareema, anlatılan hikayeleriyle de ünlü.

19. yüzyılda gece gölün üzerinden at arabasıyla geçmeye çalışan bir grubun, suyun aniden yükselmesiyle boğulduğu söyleniyor. Halk arasında bu arabaların ve atların hayaletlerinin dolu gecelerde göl kıyısında göründüğüne inanılıyor.

Bugün hala bu efsaneler, gölü daha da merak uyandırıcı hale getiriyor. Kimi gün dolu, kimi gün boş görülen Loughareema, Kuzey İrlanda’nın en gizemli doğa harikalarından biri!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın