Kuzey İrlanda'nın Gizemli Gölü: Birkaç Saat İçinde Boşalıp Tekrar Doluyor!

Ancak gölün çıkışı yalnızca tabanındaki bir drenaj hattına bağlı. Bu hat sık sık tıkanıp açıldığı için su seviyesi kısa sürede değişebiliyor. Öyle ki göl sabah doluyken birkaç saat içinde boşalıp kupkuru bir zemine dönüşebiliyor.

Yeraltındaki bu sistem, suyu 2,5 kilometre uzaklıktaki Carey Nehri’ne taşıyor. Fakat bilim insanları hala bu yapının ne zaman ve nasıl oluştuğunu bilmiyor.