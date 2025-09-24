Hep Yarı Uyanıklar! Balinalar Suyun Altında Nasıl Uyuyor?
Okyanusların dev canlıları balinalar da tıpkı insanlar gibi uyumak zorunda. Ama denizin ortasında yaşayan bir canlının boğulmadan uyuyabilmesi kulağa imkansız geliyor. Çünkü insanlar istemsiz şekilde nefes alırken balinalar her nefesi bilinçli almak zorunda. Yani tamamen uyurlarsa beyinleri onlara nefes almayı hatırlatamaz. İşte bu yüzden balinaların uykusu da bizden çok farklı.
Gelin, bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balinalar, uykuya ihtiyaç duymalarına rağmen bunu bizim gibi yapamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balinaların uyurken sergilediği en ilginç davranışlardan biri "logging" olarak biliniyor.
Balinalar, insanlar gibi uzun saatler uyumuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın