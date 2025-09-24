Hep Yarı Uyanıklar! Balinalar Suyun Altında Nasıl Uyuyor?

Çünkü nefes almak için beyinlerinin uyanık kalması gerekiyor. Bunun çözümü ise 'unihemisferik uyku' adı verilen inanılmaz bir uyum mekanizması. Bu sırada beynin sadece bir yarısı uyuyor, diğer yarısı ise uyanık kalıyor. Böylece balina hem dinleniyor hem de nefes almayı unutmuyor.

Bu sayede balina, bir yandan yüzeye çıkıp nefes alabiliyor, bir yandan da çevresindeki tehlikelere karşı dikkatli olabiliyor. Araştırmacılar bunun, yunuslarda da görüldüğünü söylüyor. Yani okyanusta yaşayan pek çok memeli, hayatta kalabilmek için beynini bu şekilde bölerek uyum sağlamak zorunda.