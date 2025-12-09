onedio
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Birinin İlişki İnsanı Olup Olmadığını Nasıl Anlarsın?

etiket Birinin İlişki İnsanı Olup Olmadığını Nasıl Anlarsın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 23:01

Herkes hayatının bir döneminde ilişki istediğini açıkça dile getirir ama herkes ilişki insanı değildir. Elbette ilişkiden ne beklediği de önemli ama karşısındakine ne sunduğu çok daha önemli. Birinin ilişki insanı olup olmadığını anlamanın can alıcı noktalarını sıraladık! 👇

İlişki insanı sadece seni değil, seni nasıl hissettirdiğini önemseyen biridir.

İlişki insanı diyebileceğin biri senin ne söylediğini değil, nasıl hissettiğini fark eder. “Haklısın.” demekten çok “Seni kırmak istememiştim.” demeyi bilir. Empati onun için bir görev değil, refleks gibi bir şeydir.

Kendi alanını yaratan ve senin alanına da saygı duyan biridir.

Bağlı olmak ile yapışık olmak arasındaki farkı bilir. Gün boyu yazmasa da aranızda bir güven vardır. Günün sonunda zaten sana gerekli açıklamayı yapacaktır. Çünkü bilir ki birini sevmek, onu boğmakla aynı şey değildir hiçbir zaman.

Zor konuşmaları geçiştirmez ve hiçbir zaman ertelemez.

İlişki insanı kaçmaz ve kaçmanı istemez. Sessizliği uzatıp konunun kendi kendine çözülmesini beklemez. “Bunu konuşalım mı?” diyebilecek kadar olgundur. Çünkü bilir ki asıl yakınlık her şey güllük gülistanlıkken değil, ortalık karıştığında belli olur.

“Seni seviyorum” derken sadece kendini tatmin etmez.

Bazıları o cümleyi kendini iyi hissetmek için söyler. Öyle olduğunda bil ki o bazıları dediğimiz kişiler ilişki insanı olmaktan uzak insanlardır. Gerçek ilişki insanıysa o sözü bir tür sorumluluk gibi taşır. Söylediğinin arkasında durur.

“Seni seviyorum.” kadar “Özür dilerim.” de diyebilendir.

İkisini de aynı rahatlıkla söyleyebilen birinden hiçbir zaman korkma. Çünkü gerçek ilişki insanı olan biri haklı çıkmayı değil, huzuru önemser. Aynı zamanda erdemlidir de.

İlişkinin eğlenceli anlarında değil, sıkıcı anlarında da var olur.

Çiftler birlikte film de izler, yürüyüşe de çıkar, alışveriş de yapar, gezmeye de gider... Önemli olan bulaşık yıkarken de seninleyse o kişi ilişki insanıdır. Ütü yaparken de keza. Çünkü herkes kahkahada kalabilir ama sabırda kalmak zordur.

“Ben böyleyim.” demez, “Daha iyi biri olmaya çalışıyorum.” der.

İşte olgunluk burada başlar. Kendini mükemmel sanmak değil, gelişmeye açık olmaktır. İlişki insanı kendi egosuyla değil, kendi farkındalığıyla ilgilenir. Bu farkındalıkla önce kendisini, sonra ilişkisini ve seni besler.

Kıskanır ama kontrol etmeye kalkmaz.

'Kıskanmıyorum onu hiç.' diyen biri varsa üzgünüz, ilişkide kıskanmak kadar normal bir durum yoktur. Kıskanmak doğaldır ama kontrol etmek değil. Gerçek ilişki insanı güvensizliğini sana yüklemez. İçinde kıpırdanan o hissi bile olgun bir dille anlatmayı bilir.

"Sen" ya da "Ben" yoktur, "Biz" vardır.

Sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda seninkini de hesaba katar. “Ben tatile çıkacağım.” demez, “Ne zaman gidelim?” ya da 'Beraber gidelim eğer senin de uygunluğun varsa.' der. Küçük ama çok şey anlatan bir farktır bu.

Sevgisini göstermek için özel bir an beklemez.

İlişki insanı sevgisini doğum günü ya da yıldönümüne sıkıştırmaz. Kahve koyarken, saçını düzeltirken veya sessizce yanında otururken bile sevdiğini belli eder. Küçük dokunuşlardan bile anlayabilirsin.

Peki ya sen? Sence ilişki insanı mısın?

Yorumlarda buluşalım!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
