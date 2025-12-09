Birinin İlişki İnsanı Olup Olmadığını Nasıl Anlarsın?
Herkes hayatının bir döneminde ilişki istediğini açıkça dile getirir ama herkes ilişki insanı değildir. Elbette ilişkiden ne beklediği de önemli ama karşısındakine ne sunduğu çok daha önemli. Birinin ilişki insanı olup olmadığını anlamanın can alıcı noktalarını sıraladık! 👇
İlişki insanı sadece seni değil, seni nasıl hissettirdiğini önemseyen biridir.
Kendi alanını yaratan ve senin alanına da saygı duyan biridir.
Zor konuşmaları geçiştirmez ve hiçbir zaman ertelemez.
“Seni seviyorum” derken sadece kendini tatmin etmez.
“Seni seviyorum.” kadar “Özür dilerim.” de diyebilendir.
İlişkinin eğlenceli anlarında değil, sıkıcı anlarında da var olur.
“Ben böyleyim.” demez, “Daha iyi biri olmaya çalışıyorum.” der.
Kıskanır ama kontrol etmeye kalkmaz.
"Sen" ya da "Ben" yoktur, "Biz" vardır.
Sevgisini göstermek için özel bir an beklemez.
Peki ya sen? Sence ilişki insanı mısın?
