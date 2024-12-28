“Bir Tarif Daha Deneyeyim” Deyip Akşam Yemeğini Kahvaltıya Çevirenlerin 10 Bahanesi

Tarife başladın, çok da güzel gidiyor. Ama bir yerde işler karıştı ve yemekler yandı. Tarif de çöp oldu tabii ki. Eee böyle bir durumda yapacak pek bir şey yok. Tarifi tekrar denersin bir gün ama o günü kurtarmanın yolu hızlıca hazırlanabilecek bir kahvaltı. Kahvaltılıkları çıkartıp yanına sevdiğin tarzda bir yumurta yapmak o günü kurtarmak için yeter de artar bile. Yaptığın tarifi bir başka gün tekrar deneyip daha iyi yapacağına eminiz!