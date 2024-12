“Bir Tarif Daha Deneyeyim” Deyip Akşam Yemeğini Kahvaltıya Çevirenlerin 10 Bahanesi

Her zaman her tarif mükemmel olacak diye bir şey yok. Bazen yaptığımız tarif hiç istediğimiz gibi gitmeyebilir. Eğer öyle bir tarif yaptıysan ve tarifin hiç istediğin gibi olmadıysa kahvaltı her zaman ideal bir seçenektir unutma! Zaten olmamış bir tarif ve darmadağın bir mutfak varsa o zaman yeni bir tarifle uğraşmak istemeyebiliyorsun. Böyle anlarda kolayca bir kahvaltı hazırlayıp akşam yemeği olarak yiyebilirsin.