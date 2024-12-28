“Bir Tarif Daha Deneyeyim” Deyip Akşam Yemeğini Kahvaltıya Çevirenlerin 10 Bahanesi
“Bir Tarif Daha Deneyeyim” Deyip Akşam Yemeğini Kahvaltıya Çevirenlerin 10 Bahanesi
Hepimiz zaman zaman bazı yaratıcı tarifler deniyoruz. Bir tarife başlıyoruz ama ne kadar sürecek bilemiyoruz. Böyle anlarda akşam yemek olmayınca sen de hemen kahvaltı yapma fikrini ortaya atıyor musun? O zaman bu bahaneler sana çok tanıdık gelecek!
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1. "Bu tarifi bitmeden mutfakta başka bir şey pişemez."
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2. "Mutfak darmadağın, nasıl yemek pişsin?"
3. "Bu tarif olmadı, hadi kahvaltı yapalım."
4. "Soslar olmadı, yemek iptal. Mecbur kahvaltı yapacağız."
5. "Yaratıcı tarifler bana göre değilmiş, en iyisi kahvaltı yapmak."
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6. "Her şey karıştı, kahvaltı yapmaktan başka çare yok."
7. "Yemekler yandı, kahvaltı yapmak zorundayız."
8. "Fırın kötü, ben ne yapayım? En iyisi bu akşamı kahvaltıyla geçiştirelim."
9. "Enerjim hiç yok, kahvaltı ile bu akşamı geçiştirelim."
10. "Evde hiçbir şey yok ama kahvaltılık her zaman var!"
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