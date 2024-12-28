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“Bir Tarif Daha Deneyeyim” Deyip Akşam Yemeğini Kahvaltıya Çevirenlerin 10 Bahanesi

etiket “Bir Tarif Daha Deneyeyim” Deyip Akşam Yemeğini Kahvaltıya Çevirenlerin 10 Bahanesi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 20:01

Hepimiz zaman zaman bazı yaratıcı tarifler deniyoruz. Bir tarife başlıyoruz ama ne kadar sürecek bilemiyoruz. Böyle anlarda akşam yemek olmayınca sen de hemen kahvaltı yapma fikrini ortaya atıyor musun? O zaman bu bahaneler sana çok tanıdık gelecek!

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1. "Bu tarifi bitmeden mutfakta başka bir şey pişemez."

Bir tarife başladın, vakit geçiyor ama sen bir türlü o tarifi bitiremedin. O zaman diyecek tek bir şey var. 'Tarif bitmeden, başka yemek yapamayız, en iyisi kahvaltı yapalım.' Böyle zamanlarda kahvaltılıkları çıkarıp mutfağı daha da dağıtmadan kahvaltı yapabilirsin. Peynir, zeytin, reçel ve evde ne varsa sofraya çıkarabileceğin bir akşam yemeği hem doyurucu hem de lezzetli olacak.

2. "Mutfak darmadağın, nasıl yemek pişsin?"

imgur.com

Tarif denerken bazen mutfağın nasıl dağıldığını gözden kaçırabiliyoruz. Hele çok aşamalı ve malzemeli bir tarif yapıyorsan o mutfaktan uzun bir süre fayda yok demek. Bu kadar dağınık bir mutfak varken kimse akşam yemeği pişiremez elbette. O zaman ne yapıyoruz, kolay bir şey yapıyoruz ve kahvaltı hazırlıyoruz. Pratik bir seçenek olacak kahvaltı ile mutfağın o dağınıklığı yemek yemene engel olmuyor.

3. "Bu tarif olmadı, hadi kahvaltı yapalım."

Her zaman her tarif mükemmel olacak diye bir şey yok. Bazen yaptığımız tarif hiç istediğimiz gibi gitmeyebilir. Eğer öyle bir tarif yaptıysan ve tarifin hiç istediğin gibi olmadıysa kahvaltı her zaman ideal bir seçenektir unutma! Zaten olmamış bir tarif ve darmadağın bir mutfak varsa o zaman yeni bir tarifle uğraşmak istemeyebiliyorsun. Böyle anlarda kolayca bir kahvaltı hazırlayıp akşam yemeği olarak yiyebilirsin.

4. "Soslar olmadı, yemek iptal. Mecbur kahvaltı yapacağız."

Çok uğraşarak yaptığın tarif iyi gidiyorken bir anda sosun kesilebiliyor. Böyle zamanlarda yemeğin de mahvolmuş oluyor. Bu da moralleri bozuyor tabii ki. Öyle zamanlarda tarif tam olmadığı için hemen kahvaltıya dönülüyor genelde. Sen de sosun ya da yan ürünlerin olmadığında tarifi bırakıp kahvaltı yapıyorsan, yalnız değilsin! Çok hızlı şekilde hazırlanan bir kahvaltıyla o akşamı kurtarabilir ve tarife yarın tekrar bakabilirsin.

5. "Yaratıcı tarifler bana göre değilmiş, en iyisi kahvaltı yapmak."

Hepimiz arada hiç denemediğimiz bir tarifi denemek isteyebiliriz. Tabii ilk kez denenen tarifler bazen zorlayıcı olabiliyor. Denediğin bu yeni tarifin sonucu her zaman istediğin gibi gitmeyebilir. Tarif olmadı diye karalar bağlayacak halin yok elbette, denedin en azından. Zaten her zaman kahvaltı iyi bir seçenek.

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6. "Her şey karıştı, kahvaltı yapmaktan başka çare yok."

Tarifi okudun, anladın ve yapmaya başladın. Ama yaparken işler hiç beklediğin gibi gitmemeye başladı. Tarifi takip etmekte zorlanıp 'Ben şimdi ne yapıyorum?' diye düşündüğün bir an gelebilir. Tarifi anlamakta zorlandığını anladın ve yemek vakti de yaklaştı, o zaman geriye tek çare kahvaltı yapmak kalıyor. Kahvaltılıkları çıkarın, ekmekleri hazırlayın ve hatta güzel bir omlet yapın. O yapamadığın tarife de başka bir gün bakarsın artık!

7. "Yemekler yandı, kahvaltı yapmak zorundayız."

Tarife başladın, çok da güzel gidiyor. Ama bir yerde işler karıştı ve yemekler yandı. Tarif de çöp oldu tabii ki. Eee böyle bir durumda yapacak pek bir şey yok. Tarifi tekrar denersin bir gün ama o günü kurtarmanın yolu hızlıca hazırlanabilecek bir kahvaltı. Kahvaltılıkları çıkartıp yanına sevdiğin tarzda bir yumurta yapmak o günü kurtarmak için yeter de artar bile. Yaptığın tarifi bir başka gün tekrar deneyip daha iyi yapacağına eminiz!

8. "Fırın kötü, ben ne yapayım? En iyisi bu akşamı kahvaltıyla geçiştirelim."

Sen her şeyi doğru yapsan da bazen elektronik aletler tarifi tamamlamana izin vermiyor. Mesela kullandığın fırın dışı mükemmel pişirip içini çiğ bırakabiliyor ya da hiç beklenmeyen bir anda elektrikler gidiyor. Bunlar senin suçun değil elbette ama artık olan oldu. O zaman yapılacak tek şey şahane bir kahvaltı sofrası hazırlamak. Sadece peynir, zeytinli bir kahvaltı olmak zorunda değil, evde olanlarla sofranı şahane bir şekilde kurabilirsin.

9. "Enerjim hiç yok, kahvaltı ile bu akşamı geçiştirelim."

Bazen enerjimiz o kadar tükeniyor ki bir adım atacak halimiz olmuyor. Bırakın yemek yapmayı ayağa bile kalkacak gücümüz olmuyor. Hele öncesinde tarifler deneyip enerjin tükettikten sonra artık yeni bir şey yapmaya gücün yoksa en güzeli ne biliyor musun? Tabii ki güzel bir kahvaltı. Mutfakta harcadığın saatler sonrasında elini kaldıracak gücü olmayanlar için kahvaltı tek seçenek diyebiliriz.

10. "Evde hiçbir şey yok ama kahvaltılık her zaman var!"

Tarifi yapmaya başladın, aslında her şey güzel gidiyordu ama bir baktın ki gerekli malzemeler bitmiş. Evde olan malzemelerle tarifin çıkmayacağı kesinleşti. Ama kahvaltı için her zaman evde bir şeyler vardır. Peynir, zeytin ve yumurta varsa zaten kahvaltı hazır demektir. Bir gün de böyle olsun canım, ne olacak?

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