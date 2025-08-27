Bir Sosyal Medya Fenomeninin Altınlarıyla Çektiği "Babayla Yarışamazlar" Videosu Viral Oldu

Sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşamları, günümüzde sıkça gündem konusu oluyor. Paylaşılan lüks araçlar, tatil fotoğrafları, marka ürünleri ve gösterişli yaşam tarzları, takipçiler arasında hem hayranlık hem de eleştiri yaratıyor. Özellikle genç kullanıcılar üzerinde “başarı ve mutluluk ölçütü” algısını şekillendirebilme gücü, kafalarda soru işareti yaşatıyor.

Bir sosyal medya fenomeninin Lvbel C5'in 'Babayla Zor Yarışırlar' şarkısı eşliğinde altınlarını gösterdiği video sosyal medyada viral oldu. Elbette yine 'Nereden bu değirmenin suyu' soruları soruldu.