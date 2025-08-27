onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Fenomeninin Altınlarıyla Çektiği "Babayla Yarışamazlar" Videosu Viral Oldu

Bir Sosyal Medya Fenomeninin Altınlarıyla Çektiği "Babayla Yarışamazlar" Videosu Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.08.2025 - 11:55

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşamları, günümüzde sıkça gündem konusu oluyor. Paylaşılan lüks araçlar, tatil fotoğrafları, marka ürünleri ve gösterişli yaşam tarzları, takipçiler arasında hem hayranlık hem de eleştiri yaratıyor. Özellikle genç kullanıcılar üzerinde “başarı ve mutluluk ölçütü” algısını şekillendirebilme gücü, kafalarda soru işareti yaşatıyor.

Bir sosyal medya fenomeninin Lvbel C5'in 'Babayla Zor Yarışırlar' şarkısı eşliğinde altınlarını gösterdiği video sosyal medyada viral oldu. Elbette yine 'Nereden bu değirmenin suyu' soruları soruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Gösteriş merakı Dilan Polat'ın başını yakmıştı.

Gösteriş merakı Dilan Polat'ın başını yakmıştı.

Fenomenlerin lüks hayatları sadece birer trend değil, toplumsal değerler ve tüketim alışkanlıkları üzerinde tartışma yaratan bir unsur haline geldi. Bunu başlatan da Polat ailesi oldu. Lüks yaşamını sürekli göz önünde yaşayan Polatlar, MASAK'ın radarına takılmış bir süre hapis yatmak zorunda kalmışlardı. Bu durum bir süre sosyal medyadaki lüks paylaşımları durdursa da, yaşananlar unutulacak ve her şey eskisine dönecek gibi görünüyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
22
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın