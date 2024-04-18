Bir Ölümle Değişen Dengeler! 1950 Seçimleri Öncesi Fevzi Çakmak'ın Ölümü Türkiye'yi Nasıl Ayağa Kaldırdı?
Bir Ölümle Değişen Dengeler! 1950 Seçimleri Öncesi Fevzi Çakmak'ın Ölümü Türkiye'yi Nasıl Ayağa Kaldırdı?
14 Mayıs Seçimleri dediğimiz zaman herkesin aklında henüz bir sene önce yaşadığımız seçim geliyor.
Oysa 14 mayıs, aynı zamanda Türkiye'de iktidarın değiştiği ilk seçimler olan 1950 seçimlerinin de tarihi.
Bu seçimlerin öncesinde öyle bir olay yaşanmıştı ki, yalnızca bu seçimin kaderini değiştirmekle kalmadı, günümüze kadar gelen Türkiye'nin tüm siyasi dengelerini de değiştirdi.
Bakalım neler yaşanmış...
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Anlatacağımız sürecin başrolünde olan Fevzi Çakmak, asker ve siyaset çevrelerinde hep “Mareşal” olarak anılır. Zira kendisinin dışındaki tek Mareşal olan Atatürk’e hep “Gazi” dendiği için bu sıfatı ömrünün sonuna kadar en çok kullanan kişi Fevzi Çakmak olmuştur.
Cumhuriyet sonrası Atatürk, "ya siyaseti ya askerliği tercih edin ikisi bir arada olmaz" çıkışının ardından diğer paşaların aksine askerliği tercih etti. Genelkurmay başkanlığını sürdürdü. 1944'te İnönü tarafından emekli edildi.
Osman Bölükbaşı, Mareşal Fevzi Çakmak gibi çok büyük isimlerle 1950 seçimlerine hazırlanan Millet Partisi, ciddi bir halk desteğini arkasına almayı başardı.
MP'nin yükselişi, DP oylarını bölecek ve böylece CHP kolaylıkla birinci parti olacaktı.
Ertesi gün, cenazesi Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılırken, cenaze namazına yüz binlerce insan katıldı.
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Hedefteki isim Cumhurbaşkanı- Milli Şef İsmet İnönü'ydü ancak olayların asıl kazananı Celal Bayar oldu. Bu ölüm, tam tabiriyle DP için bir piyango olmuş, büyük ikramiye ise Celal Bayar'a çıkmıştı. Mareşal ölünce MP'nin tüm oyları blok olarak DP'ye aktı.
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