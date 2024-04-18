Bir Ölümle Değişen Dengeler! 1950 Seçimleri Öncesi Fevzi Çakmak'ın Ölümü Türkiye'yi Nasıl Ayağa Kaldırdı?

14 Mayıs Seçimleri dediğimiz zaman herkesin aklında henüz bir sene önce yaşadığımız seçim geliyor.

Oysa 14 mayıs, aynı zamanda Türkiye'de iktidarın değiştiği ilk seçimler olan 1950 seçimlerinin de tarihi.

Bu seçimlerin öncesinde öyle bir olay yaşanmıştı ki, yalnızca bu seçimin kaderini değiştirmekle kalmadı, günümüze kadar gelen Türkiye'nin tüm siyasi dengelerini de değiştirdi.

Bakalım neler yaşanmış...