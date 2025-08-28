Bir Öğünle Gün Boyu Tok Tutan Bol Proteinli 10 Sağlıklı Kase Tarifi

Tofu ve Sebzeler

Malzemeler:

200 gr tofu (süzülüp, fazla suyu alınmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1/2 tatlı kaşığı zencefil tozu

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı susam (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı doğranmış brokoli

1/2 su bardağı doğranmış havuç

Hazırlık:1. Tofuyu iyice süzün ve kağıt havluyla fazla suyunu alın. Ardından küp küp doğrayın.

2. Zeytinyağını, soya sosunu, sirkeyi, sarımsak tozunu, zencefil tozunu, tuzu ve karabiberi bir kaba ekleyip karıştırın.

3.Tofuları bu karışıma ekleyip, iyice karıştırın ve 15-20 dakika kadar marine olmalarını sağlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tofu küplerini ve doğranmış brokoli ile havuçları yerleştirin.

5. 180°C’de 15-18 dakika kadar pişirin. Pişirme sırasında bir kez karıştırarak her iki tarafının da kızarmasını sağlayın.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde kasemizin tamamlayıcısı olan diğer yemeğimiz olan kinoayı yapalım.

Malzemeler:

1/2 su bardağı haşlanmış kahverengi pirinç veya kinoa

1 bardak su

1/4 su bardağı doğranmış avokado

1/4 su bardağı mısır taneleri

1/4 su bardağı doğranmış salatalık

1 tatlı kaşığı lime suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlık:

1. Kahverengi pirinci veya kinoyayı bir kaseye alın. Üzerine bir bardak suyu ekleyin.

2. 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

3. Üzerine doğranmış avokado, mısır ve salatalığı ekleyin.

4. Lime suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Servis:

Pişen tofu ve sebzeleri kaseye eklediğiniz malzemelerin üzerine yerleştirin.

Dilerseniz, üzerine susam serpebilir ve ekstra soya sosu ile tatlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun!