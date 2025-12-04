Bir Öğrencinin Kaldığı Yurt Odasındaki Çarşafta Gördüğü Gizemli Kan Lekesi Olay Oldu

Günlerdir bu olayın paranoyaklığıyla uğraşıyorum. Odayı izleyen kameralarda odaya yabancı kimse girmiyor, odadaki kızlarla tek tek görüşülüyor herkes ben yapmadım diyor. Gece herkes uyurken yatağıma giriyorum bir leke dahi yokken sabah uyandığımda çarşaftan yatak süngerimin tamamının emdiği kanla karşılaşıyorum.

Yeni bir çarşaf almak istediğimde ise bana ait olmayan kanı temizleyip o şekilde çarşaf alabileceğimi söylüyorlar. Neden o kan vardı yatağımda? Neden o çarşafı ben yıkadım? Ben neden bu dehşet derecede korkunç bir tehdit altındayım? Bunu yapmış olan kişi bana nasıl bir mesaj vermek istiyor? Ben hala bir tehdit altındayım. başka bir sabah uyandığımda ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum.. korkuyorum her an başıma ne gelecek diye düşünmekten ve bu cani olaydan çok fazla etkileniyorum.

Sapanca’da kız yurdada kalıyorum ailemden uzakta burada savunmasızım. Bunu bilmeniz istedim çünkü başıma bişey gelirse herkesin bundan haberi olsun istiyorum.