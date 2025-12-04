onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Öğrencinin Kaldığı Yurt Odasındaki Çarşafta Gördüğü Gizemli Kan Lekesi Olay Oldu

Bir Öğrencinin Kaldığı Yurt Odasındaki Çarşafta Gördüğü Gizemli Kan Lekesi Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.12.2025 - 15:05

X kullanıcısı bir öğrenci yaptığı paylaşımla tüm sosyal medyanın ilgisini üzerine çekti. Bir KYK yurdunda kalan öğrenci yatağındaki çarşaftaki kan lekesinin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarından da bir sonuç alamayan X kullanıcısı çareyi durumu sosyal medyada paylaşmakta buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Günlerdir bu olayın paranoyaklığıyla uğraşıyorum. Odayı izleyen kameralarda odaya yabancı kimse girmiyor, odadaki kızlarla tek tek görüşülüyor herkes ben yapmadım diyor. Gece herkes uyurken yatağıma giriyorum bir leke dahi yokken sabah uyandığımda çarşaftan yatak süngerimin tamamının emdiği kanla karşılaşıyorum. 

Yeni bir çarşaf almak istediğimde ise bana ait olmayan kanı temizleyip o şekilde çarşaf alabileceğimi söylüyorlar. Neden o kan vardı yatağımda? Neden o çarşafı ben yıkadım? Ben neden bu dehşet derecede korkunç bir tehdit altındayım? Bunu yapmış olan kişi bana nasıl bir mesaj vermek istiyor? Ben hala bir tehdit altındayım. başka bir sabah uyandığımda ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum.. korkuyorum her an başıma ne gelecek diye düşünmekten ve bu cani olaydan çok fazla etkileniyorum. 

Sapanca’da kız yurdada kalıyorum ailemden uzakta burada savunmasızım. Bunu bilmeniz istedim çünkü başıma bişey gelirse herkesin bundan haberi olsun istiyorum.

Tabii yorumlar da geldi.

Tabii yorumlar da geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın