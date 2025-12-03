onedio
Harf Hatası Yüzünden Tutuklanmaktan Korkan X Kullanıcısı Viral Oldu

Harf Hatası Yüzünden Tutuklanmaktan Korkan X Kullanıcısı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2025 - 12:38

Bazen ufak bir hata veya yanlış anlaşılma hayatımızı değiştirebiliyor. Ortada bir sorun olmasa bile insanın uykularını kaçırabiliyor. Yine ilginç bir olay X'te yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pameranti kullanıcı isimli bir X kullanıcısı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçu iddiasıyla tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Ancak tutuklama kararı çıkan kişinin kullanıcı ismi pamenarti idi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili paylaşımı şöyleydi

Bu tespit üzerine “X” sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti

 rumuzlu kullanıcının Y.K. isimli kişi olduğunun belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK 217/A maddesindeki “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

Tabii harf hatasını gören kullanıcı panik oldu.

Sabah şafak operasyonu yemekten korktu.

Neyse ki Başsavcılık kullanıcı isminde hata yapıldığını açıkladı. Bir düzeltme yayınlandı.

02.12.2025 tarihli ekteki açıklamada yer alan X kullanıcı hesap adı harf hatası nedeniyle yanlış yazılmış olup doğrusu  @Pamenarti olacaktır. Bu konudaki maddi hata düzeltilerek yeniden hazırlanan açıklama metni aşağıdadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Harf hatası nedeniyle sabaha kadar uyuyamayan kişinin son paylaşımı şöyle oldu.

