Harf Hatası Yüzünden Tutuklanmaktan Korkan X Kullanıcısı Viral Oldu
Bazen ufak bir hata veya yanlış anlaşılma hayatımızı değiştirebiliyor. Ortada bir sorun olmasa bile insanın uykularını kaçırabiliyor. Yine ilginç bir olay X'te yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pameranti kullanıcı isimli bir X kullanıcısı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçu iddiasıyla tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Ancak tutuklama kararı çıkan kişinin kullanıcı ismi pamenarti idi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili paylaşımı şöyleydi
Tabii harf hatasını gören kullanıcı panik oldu.
Sabah şafak operasyonu yemekten korktu.
Neyse ki Başsavcılık kullanıcı isminde hata yapıldığını açıkladı. Bir düzeltme yayınlandı.
Harf hatası nedeniyle sabaha kadar uyuyamayan kişinin son paylaşımı şöyle oldu.
