Bir Gurbetçi, Almanya'da Mini Türkiye Havası Estiren O Meşhur Sokağı Paylaştı!

Hâl böyle olunca bazı bölgeler adeta küçük Türkiye havasına bürünmüş durumda. Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf derken artık Almanya’nın her yerinde Türk kültürünün izlerine rastlamak mümkün. Son olarak Yüksel isimli bir gurbetçi, Almanya’da Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir bölgeyi gezerek sosyal medyada paylaştı. Videoda görülen sokak öyle bir manzara sundu ki, izleyenler “Bu Almanya mı, yoksa Türkiye mi?” diye sormadan edemedi.