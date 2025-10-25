onedio
Bir Gurbetçi, Almanya'da Mini Türkiye Havası Estiren O Meşhur Sokağı Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
25.10.2025 - 15:35

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu! “Tam anlamıyla küçük bir Türkiye” notuyla paylaşılan görüntülerdeki sokak, bildiğiniz Türkiye havasında! Dönerciler, züccaciyeler, baklavacılar, kahvehaneler… Hepsi birebir aynı!

Gelin birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Almanya’da yaşayan gurbetçilerimizin sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

Hâl böyle olunca bazı bölgeler adeta küçük Türkiye havasına bürünmüş durumda. Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf derken artık Almanya’nın her yerinde Türk kültürünün izlerine rastlamak mümkün. Son olarak Yüksel isimli bir gurbetçi, Almanya’da Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir bölgeyi gezerek sosyal medyada paylaştı. Videoda görülen sokak öyle bir manzara sundu ki, izleyenler “Bu Almanya mı, yoksa Türkiye mi?” diye sormadan edemedi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Umut

o zaman oraya uğramamak lazım 😅

Kedibiri

Üzülüyorum Almanlara, bizde suriyeliler afganlar tarafından istila edildik

cnr80

Türkiye’den sonra en çok gördüğümüz ülke Almanya Almanya’da olan biten bütün içeriklere hakimiz maşallah😅