Bir Doktor Konuşarak Midenin Tedavi Edileceğini İddia Etti

Mide en kritik iç organlarımızdan. Hatta midede yaşanan bir sorun sadece onunla kalmıyor, başka hastalıkların da habercisi olabiliyor. Midede yaşanan en ufak sıkıntı bile insanın yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebiliyor. Tabii klasik yöntemlerin yanında bilinçaltı gibi alternatif yöntemlerle de insanlar şifa arayabiliyor.

Dr. Merafet Şahin ise mide sorunlarının konuşarak giderilebileceğini iddia etti. Hatta mideye iyi gelecek bir konuşma metni hazırlarken takipçilerinden bu konuşmayı yaparken ellerini midelerinin üzerine koymasını önerdi.