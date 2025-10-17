onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Doktor Konuşarak Midenin Tedavi Edileceğini İddia Etti

Bir Doktor Konuşarak Midenin Tedavi Edileceğini İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 09:48

İçerik Devam Ediyor

Mide en kritik iç organlarımızdan. Hatta midede yaşanan bir sorun sadece onunla kalmıyor, başka hastalıkların da habercisi olabiliyor. Midede yaşanan en ufak sıkıntı bile insanın yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebiliyor. Tabii klasik yöntemlerin yanında bilinçaltı gibi alternatif yöntemlerle de insanlar şifa arayabiliyor.

Dr. Merafet Şahin ise mide sorunlarının konuşarak giderilebileceğini iddia etti. Hatta mideye iyi gelecek bir konuşma metni hazırlarken takipçilerinden bu konuşmayı yaparken ellerini midelerinin üzerine koymasını önerdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mideyle yapılması gereken konuşma şöyle 📹

Konuşmanın tam metni şöyle;

Konuşmanın tam metni şöyle;

Sevgili Midem, senin varlığının farkındayım ve önemsiyorum. Yediklerimi , içtiklerimi güzelce öğüttün bugüne kadar. Besinleri benim faydama bağırsaktan emilmesi için hazırladın. Gerekli hormonları ve enzimleri ürettin. Teşekkür ederim. Bugüne kadar midemi bozan düşüncelerim, duygularım, yaşamış olduğum olaylar oldu. Hepsi benim faydama idi, kabul ediyorum. Bugüne kadar istemsizce , öğrenilmişliklerle kontrolcü oldum. Herşey benim dediğim gibi ve bana göre mükemmel olsun istedim. Allah'a olan güvenimi kaybetmiştim. Endişeler, kaygılar ürettim. Egomu büyüttüm. Bugünden sonra ; Allah'a güvenimi yeniden oluşturuyorum. Korunduğumu, eminlikte olduğumu biliyorum. Olan her şeyin benim Öz'üme hayırlı olduğunu ve olacağını biliyorum. Hayata ve Allah'ın verdiklerine güveniyorum ve kabul ediyorum. Farkındalıklı ve kendi merkezimde olmayı seçiyorum. Allah'a şükürler olsun. Kendime de teşekkür ediyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
4
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ekrem yerke

Onedio artık işin bokunu gerçekten çıkardınız. Elveda

Meloni

Niye sadece mide? Böbreğe, dalağa falan da yapamıyor muyuz?

Murat BİLGİN

Ben de cüzdanımla konuştum artık param var