Diş Hekimi Gerçeği Açıkladı: Diş Tedavilerinde Kullanılan Aletler Tek Kullanımlık mı?

“Bu aletler acaba sadece bana özel mi kullanılıyor?”

İşte bu soruya cevabı Diş Hekimi Beyzanur Yerebakan verdi. Genç hekimin çektiği video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yerebakan, “O parçalar bir tek size özel değil, üzülerek söylüyorum. Ancak korkulacak bir durum da yok!” diyerek takipçilerini bir yandan da rahatlattı. Kullanılan ekipmanların her işlem sonrası yüksek sıcaklıkta steril edildiğini ve mikrop barındırma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirtti. “Yani kullandığımız aletler, günlük hayatta temas ettiğiniz çoğu şeyden çok daha temiz” diyen Yerebakan, diş hekimliği alanındaki sterilizasyonun sanıldığından çok daha ciddi şekilde yapıldığını da vurguladı.