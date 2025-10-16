onedio
Diş Hekimi Gerçeği Açıkladı: Diş Tedavilerinde Kullanılan Aletler Tek Kullanımlık mı?

Gülistan Başköy
16.10.2025 - 18:27

Diş tedavilerinde kullanılan aletlerin tek kullanımlık olup olmadığını hiç sorguladınız mı? Bu parçalar bir tek bize özel mi kullanılıyor? Beyzanur Yerebakan isimli genç bir diş hekimi işte o çok merak edilen gerçeği açıkladı! 😬 “Üzülerek söylüyorum, o aletler size özel değil.” diyen genç hekim hemen şunu da ekledi: “Merak etmeyin, hepsi defalarca steril ediliyor, günlük hayatta dokunduğunuz her şeyden daha temiz!” 

Gelin detaylara birlikte bakalım… 🦷

Buradan izleyebilirsiniz:

Diş koltuğuna oturduğumuzda hepimizin aklından şu soru mutlaka geçmiştir:

“Bu aletler acaba sadece bana özel mi kullanılıyor?”

İşte bu soruya cevabı Diş Hekimi Beyzanur Yerebakan verdi. Genç hekimin çektiği video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yerebakan, “O parçalar bir tek size özel değil, üzülerek söylüyorum. Ancak korkulacak bir durum da yok!” diyerek takipçilerini bir yandan da rahatlattı. Kullanılan ekipmanların her işlem sonrası yüksek sıcaklıkta steril edildiğini ve mikrop barındırma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirtti. “Yani kullandığımız aletler, günlük hayatta temas ettiğiniz çoğu şeyden çok daha temiz” diyen Yerebakan, diş hekimliği alanındaki sterilizasyonun sanıldığından çok daha ciddi şekilde yapıldığını da vurguladı.

