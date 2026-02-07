onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Avukat Manipülasyona Gelmemeleri İçin Uyardı: "Yeni Gelinin Altınlarına Nasıl Çökülür?"

Bir Avukat Manipülasyona Gelmemeleri İçin Uyardı: "Yeni Gelinin Altınlarına Nasıl Çökülür?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 19:22

İçerik Devam Ediyor

Düğünler, oldukça yüksek maliyetli olduklarından genellikle çiftler ve aileler için büyük bir yük olabiliyor. Bu özel günün her bir detayı ciddi bir bütçe gerektiriyor. Son dönemde pek çok kişi, sadece maddi sebeplerden düğün planlarını erteliyor ya da düğün yapmadan evleniyor. Elbette bir de düğünde takılan altınlar konusu var. 

Bir avukat çiftler arasında kaosa yol açan altın meselesinde, yeni gelinlerin hangi cümlelerle kandırıldığını tek tek açıkladığı bir video paylaştı. Ortaya çıkan videoyu beğenenler kadar, pek çok kişi çiftlerin birbirine olan bu güvensizliğine şaşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manipülasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten avukat, klişe cümleler işe yaramadığında sıranın manipülasyona geleceğini ve sanki altınları almak isteyen sizmişsiniz gibi hissettireceklerini anlattı. O klişe cümleleri ise şöyle sıraladı;

Manipülasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten avukat, klişe cümleler işe yaramadığında sıranın manipülasyona geleceğini ve sanki altınları almak isteyen sizmişsiniz gibi hissettireceklerini anlattı. O klişe cümleleri ise şöyle sıraladı;

  • 'Tatile altınlarla mı gideceğiz? Anneme bırakalım, dönünce alırız.'

  • 'Banka kasaları çok pahalı. Annemlerde kasa var, oraya koyalım; lazım olunca alırız.'

  • 'Annemler düğün için çok borçlandı. Onları ödesinler, sana sonra fazlasıyla yaparlar.'

  • 'Ev almak için peşinat yapalım. Babam da üstünü tamamlasın, şimdilik onların adına olsun; sonra bize devrederler.'

  • 'Sen altınları bana ver, çok güzel fırsatlar buldum; seneye sana iki katını vereceğim.'

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın