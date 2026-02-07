Bir Avukat Manipülasyona Gelmemeleri İçin Uyardı: "Yeni Gelinin Altınlarına Nasıl Çökülür?"

Düğünler, oldukça yüksek maliyetli olduklarından genellikle çiftler ve aileler için büyük bir yük olabiliyor. Bu özel günün her bir detayı ciddi bir bütçe gerektiriyor. Son dönemde pek çok kişi, sadece maddi sebeplerden düğün planlarını erteliyor ya da düğün yapmadan evleniyor. Elbette bir de düğünde takılan altınlar konusu var.

Bir avukat çiftler arasında kaosa yol açan altın meselesinde, yeni gelinlerin hangi cümlelerle kandırıldığını tek tek açıkladığı bir video paylaştı. Ortaya çıkan videoyu beğenenler kadar, pek çok kişi çiftlerin birbirine olan bu güvensizliğine şaşırdı.