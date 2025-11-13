onedio
BİM'e Dardanel Ton Balığı Geliyor! 18 Kasım 2025 BİM Katalog Yayında!

13.11.2025 - 12:19 Son Güncelleme: 13.11.2025 - 12:23

18 Kasım BİM katalog sayfası yayımlandı ve Bimde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. BİM'e bu hafta gelecek ürünler arasında herkesin ilgisini çekecek pek çok atıştırmalık ve temel gıda ürünü var. Güncel BİM aktüel katalog detaylarını inceleyerek hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenebilir, alışveriş planınızı şimdiden yapabilirsiniz. BİM katalog bu hafta da dopdolu indirimlere sahipken fırsatları kaçırmayın!

Dana kangal sucuk 229 TL

18 Kasım'da BİM'e kahvaltı sofralarını zenginleştirecek tost peyniri, tereyağı, lor peyniri ve çeşitli süt ürünlerinin yanı sıra dana kangal sucuk, piliç fileto ve kavurma gibi et ürünleri de geliyor. Tatlı severler için kakaolu fındık kreması, brownie, çikolatalı kekler ve sıcak çikolata çeşitleri öne çıkıyor. Mutfak alışverişini tamamlamak isteyenler içinse pilavlık pirinç, makarna, salça, zeytin, tahin ve pekmez gibi temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Diğer aktüel ürünlerini incelemek için Mynet'i ziyaret edebilirsiniz

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

