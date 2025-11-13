BİM'e Dardanel Ton Balığı Geliyor! 18 Kasım 2025 BİM Katalog Yayında!
18 Kasım BİM katalog sayfası yayımlandı ve Bimde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. BİM'e bu hafta gelecek ürünler arasında herkesin ilgisini çekecek pek çok atıştırmalık ve temel gıda ürünü var. Güncel BİM aktüel katalog detaylarını inceleyerek hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenebilir, alışveriş planınızı şimdiden yapabilirsiniz. BİM katalog bu hafta da dopdolu indirimlere sahipken fırsatları kaçırmayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dana kangal sucuk 229 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın