BİM'e Dardanel Ton Balığı Geliyor! 18 Kasım 2025 BİM Katalog Yayında!

18 Kasım'da BİM'e kahvaltı sofralarını zenginleştirecek tost peyniri, tereyağı, lor peyniri ve çeşitli süt ürünlerinin yanı sıra dana kangal sucuk, piliç fileto ve kavurma gibi et ürünleri de geliyor. Tatlı severler için kakaolu fındık kreması, brownie, çikolatalı kekler ve sıcak çikolata çeşitleri öne çıkıyor. Mutfak alışverişini tamamlamak isteyenler içinse pilavlık pirinç, makarna, salça, zeytin, tahin ve pekmez gibi temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Diğer aktüel ürünlerini incelemek için Mynet'i ziyaret edebilirsiniz

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.