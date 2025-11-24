Bilinçaltındaki Karanlık Sırrı Ortaya Çıkarıyoruz!
Her insanın içinde, kimseye göstermediği bir gölge taraf, susturulmuş bir duygu ya da farkında olmadan yön verdiği bir korku vardır. Bu test, bilinçaltında sakladığın karanlık sırrın aslında ne olduğunu ortaya çıkaracak!
Hadi teste!
1. Gece uykuya dalmadan hemen önce aklından geçen düşünce hangisine daha yakın?
2. En büyük huzursuzluğu hangi durumda hissedersin?
3. İnsanların seni nasıl algıladığını düşünüyorsun?
4. Bir kriz anında refleksin ne olur?
5. Kendine karşı en acımasız olduğun konu ne?
6. Birine kırıldığında ilk yaptığın şey?
7. En çok hangi duygu seni harekete geçirir?
8. Yeni bir ortama girdiğinde ilk dikkat ettiğin şey?
9. Kendini en çok hangi durumda kaybolmuş hissedersin?
10. Geçmişine dönüp bir şey değiştirebilsen ilk dokunacağın şey?
Senin karanlık sırrın kendini fazla koruman!
Senin karanlık sırrın kontrol takıntın!
Senin karanlık sırrın kaybetme korkun!
Senin karanlık sırrın zihninin oyunları!
