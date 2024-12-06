Bilinçaltı Testine Göre Senin Düşmanın Kim?
Bilinçaltı Testine Göre Senin Düşmanın Kim?
Önünde duran ve sana engel olan şeyler ne? Senin duyguların, davranışların hatta belki de sen misin? Bilinçaltında sürekli öfke duyduğun bir şey var. Senin düşmanın olan ve sana sürekli olarak hata yaptıran bu şey aynı zamanda hayatında da büyük engellere neden oluyor.
Bilinçaltı testine göre senin düşmanın kim?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar kararlısın?
4. Bir başarı elde ettiğinde, nasıl hissedersin?
5. Bir arkadaşın senin başarını küçümsediğinde, ne yaparsın?
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6. Bir hedefe ulaşmak için başkalarına zarar vermek seni rahatsız eder mi?
7. Kendini herkesten biraz farklı görüyor musun?
8. Kendini nedensizce mutsuz hissettiğin zamanlar oluyor mu?
9. Son olarak önündeki engelleri aşmak için ne yapıyorsun?
Senin düşmanın hırsın!
Senin düşmanın kıskançlığın!
Senin düşmanın kendine güvensizliğin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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