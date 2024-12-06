Önünde duran ve sana engel olan şeyler ne? Senin duyguların, davranışların hatta belki de sen misin? Bilinçaltında sürekli öfke duyduğun bir şey var. Senin düşmanın olan ve sana sürekli olarak hata yaptıran bu şey aynı zamanda hayatında da büyük engellere neden oluyor.

Bilinçaltı testine göre senin düşmanın kim?

Haydiiii!