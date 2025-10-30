onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam" Diyerek Paylaştı: 'Bebeğim Selamımı da İlet Demişti', 279 Bin Lira Ceza Kesildi

Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam" Diyerek Paylaştı: 'Bebeğim Selamımı da İlet Demişti', 279 Bin Lira Ceza Kesildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 14:48

Tesla marka aracını ilana 2 milyon 420 bin 625 lira olarak koyan ancak özel mesajda fiyatın 2 milyon 700 bin olduğunu söyleyen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından 279 bin 375 lira ceza kesildi. Satıcının özel mesajlaşmada kendisini şikayet edeceğini söyleyen alıcıya “Bebeğim selamımı da ilet” demesi sonrasında Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan cezayı “Ve Aleykümselam…” diyerek açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir ilan sitesinde satışa koyduğu Tesla marka aracı için fiyat farkı talep eden satıcının mesajları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Bir ilan sitesinde satışa koyduğu Tesla marka aracı için fiyat farkı talep eden satıcının mesajları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan ise “Selamlarımı da ilet" mesajına yanıt verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan ise “Selamlarımı da ilet" mesajına yanıt verdi.
twitter.com

Ve Aleykümselam...

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
27
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın