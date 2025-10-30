Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam" Diyerek Paylaştı: 'Bebeğim Selamımı da İlet Demişti', 279 Bin Lira Ceza Kesildi
Tesla marka aracını ilana 2 milyon 420 bin 625 lira olarak koyan ancak özel mesajda fiyatın 2 milyon 700 bin olduğunu söyleyen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından 279 bin 375 lira ceza kesildi. Satıcının özel mesajlaşmada kendisini şikayet edeceğini söyleyen alıcıya “Bebeğim selamımı da ilet” demesi sonrasında Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan cezayı “Ve Aleykümselam…” diyerek açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ilan sitesinde satışa koyduğu Tesla marka aracı için fiyat farkı talep eden satıcının mesajları sosyal medyada paylaşılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan ise “Selamlarımı da ilet" mesajına yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın