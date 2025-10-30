Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam" Diyerek Paylaştı: 'Bebeğim Selamımı da İlet Demişti', 279 Bin Lira Ceza Kesildi

Tesla marka aracını ilana 2 milyon 420 bin 625 lira olarak koyan ancak özel mesajda fiyatın 2 milyon 700 bin olduğunu söyleyen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından 279 bin 375 lira ceza kesildi. Satıcının özel mesajlaşmada kendisini şikayet edeceğini söyleyen alıcıya “Bebeğim selamımı da ilet” demesi sonrasında Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan cezayı “Ve Aleykümselam…” diyerek açıkladı.