Son Fotoğraflar Korkuttu! Suların Çekildiği Sapanca Gölü Alarm Veriyor

Suların yaklaşık 50 metre çekilmesi gölün eski fotoğraflarıyla yeni fotoğraflarının da kıyaslanmasına neden oldu. Göl kenarında duran pek çok kayık karaya otururken iskelelerin de kuru kaldığı gözlemlendi.

Sakarya'da son 11 yılın en düşük yağışlı yılının yaşanması gölü besleyen kaynakların yetersiz kalmasına neden oldu.