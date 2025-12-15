Son Fotoğraflar Korkuttu! Suların Çekildiği Sapanca Gölü Alarm Veriyor
Sakarya ve Kocaeli gibi iki önemli şehrin sınırları içinde bulunan Sapanca Gölü son yıllarda turizmle öne çıksa da bölgenin hem tarım hem de su kaynakları açısından büyük öneme sahip. Bu iki büyükşehrin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan gölde suların çekildiği ve su kotunun 28,54 metreye düşerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye geldiği belirtildi.
En düşük seviyede
Kayıklar karaya vurdu.
