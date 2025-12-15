onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Fotoğraflar Korkuttu! Suların Çekildiği Sapanca Gölü Alarm Veriyor

Son Fotoğraflar Korkuttu! Suların Çekildiği Sapanca Gölü Alarm Veriyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.12.2025 - 14:34

Sakarya ve Kocaeli gibi iki önemli şehrin sınırları içinde bulunan Sapanca Gölü son yıllarda turizmle öne çıksa da bölgenin hem tarım hem de su kaynakları açısından büyük öneme sahip. Bu iki büyükşehrin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan gölde suların çekildiği ve su kotunun 28,54 metreye düşerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye geldiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En düşük seviyede

En düşük seviyede

Sakarya ve Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan gölde, 15 Aralık 2025 tarihinde su kotu 28,54 metre olarak ölçüldü. Daha önce 2014 yılında kuraklık nedeniyle bu seviye 29 metreye kadar düşmüş, sonra yeniden yükselmişti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden başlayarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine kadar uzanan tatlı su gölünün yüzölçümü 47 kilometrekare ve en derin noktası 61 metre derinliğinde. Ayrıca gölü irili ufaklı pek çok akarsu tarafından beslenen bir doğal yaşam alanı.

Kayıklar karaya vurdu.

Kayıklar karaya vurdu.

Suların yaklaşık 50 metre çekilmesi gölün eski fotoğraflarıyla yeni fotoğraflarının da kıyaslanmasına neden oldu. Göl kenarında duran pek çok kayık karaya otururken iskelelerin de kuru kaldığı gözlemlendi. 

Sakarya'da son 11 yılın en düşük yağışlı yılının yaşanması gölü besleyen kaynakların yetersiz kalmasına neden oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın