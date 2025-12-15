Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Küçük Ev Aleti Ürünlerine 15 Aralık 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 15 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indiriminden küçük ev aleti ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 15.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amazon'da yılın son fırsatları başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binlerce popüler kitapta 5 al 4 öde fırsatını kaçırma!
Bugün indirimde olan Wrangler Regular Erkek Sweatshirt, sade ama güçlü tarzı sevenler için güzel bir fırsat sunuyor.
Saçları sık sık işlem gören, kuruluk ve yıpranma problemi yaşayanlar için L'Oréal Paris Serie Expert Şampuan iyi bir kurtarıcı.
Seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatını kaçırma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını kaçırma!
Penti ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatını kaçırma!
Soğuk sıkım zeytinyağlar şimdi avantajlı fiyatlarla karşında!
4 Farklı Aromalı Protein Bar 32 Adet %14 İndirimli!
Asics ürünlerinde %25'e varan indirimler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muggo içi tüylü günlük mini yarım bot, bugün %64 indirimde!
2 ürün alımında %5, 3 ürün alımında ise %10 ek indirim fırsatıyla favori parçalarınızı daha avantajlı fiyatlarla gardırobunuza eklemeyi unutmayın.
The Bath Factory'nin muhteşem vücut spreyleriyle 3 al 2 öde fırsatı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın