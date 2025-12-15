onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Küçük Ev Aleti Ürünlerine 15 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 14:11

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 15 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indiriminden küçük ev aleti  ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 15.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon'da yılın son fırsatları başladı!

Yılın son fırsatları kapsamında günlük ihtiyaçlarda 1000 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatını kaçırma.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Binlerce popüler kitapta 5 al 4 öde fırsatını kaçırma!

İnsanın Anlam Arayışı, Dünya savaşı sırasında Auschwitz'te kendisinin de içinde bulunduğu Nazi toplama kamplarında yaşananları bir psikoterapist olarak insanlara aktarıyor. Viktor E. Frankl kız kardeşi hariç tüm ailesini kaybettiği bu kamplardaki yaşamı gözler önüne seriyor.

Kitaplar burada

Bugün indirimde olan Wrangler Regular Erkek Sweatshirt, sade ama güçlü tarzı sevenler için güzel bir fırsat sunuyor.

Hem jean’lerle hem de eşofman altlarıyla uyumlu olduğu için dolabınızda sık sık elinizin gideceği kurtarıcı parçalardan biri olmaya aday.

Bugün %68 indirimde.

Linki burada

Saçları sık sık işlem gören, kuruluk ve yıpranma problemi yaşayanlar için L'Oréal Paris Serie Expert Şampuan iyi bir kurtarıcı.

Profesyonel seriden gelen bu şampuan, saçın yapısını nazikçe arındırırken aynı zamanda onarmaya odaklanıyor.

Bugün %47 indirimde

Linki burada

Seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatını kaçırma!

Türk kahve makinelerinden rende makinelerine, robot süpürgelerden saç düzleştiricilerine kadar hayatınızı kolaylaştıracak pek çok ürün bu kampanyada sizi bekliyor.

Linki burada

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını kaçırma!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Penti ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatını kaçırma!

Penti’nin #izbırakmaz Invisible Bej Balensiz Dikişsiz Bralet’i, günlük konforu ön planda tutanlar için harika bir seçenek.

Ürünler burada

Soğuk sıkım zeytinyağlar şimdi avantajlı fiyatlarla karşında!

Doğal, altın madalyalı zeytinyağı, kendi bahçelerinden özenle elde edilmiş ürünlerle sofrana geliyor.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

4 Farklı Aromalı Protein Bar 32 Adet %14 İndirimli!

Spor performansınızı artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı desteklemek için mükemmel bir başlangıç noktası.

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Linki burada

Asics ürünlerinde %25'e varan indirimler!

Asics GEL-CUMULUS 27 erkek koşu ayakkabısı, koşuya yeni başlayanlardan düzenli antrenman yapanlara kadar herkes için güvenilir bir konfor sunuyor. 

İndirimli fiyatı 5.174,25 TL.,

Linki burada

Muggo içi tüylü günlük mini yarım bot, bugün %64 indirimde!

İndirimli fiyatıyla 499.90 TL.

Ürün burada

2 ürün alımında %5, 3 ürün alımında ise %10 ek indirim fırsatıyla favori parçalarınızı daha avantajlı fiyatlarla gardırobunuza eklemeyi unutmayın.

Şık ve iddialı parçalarla gece stilinizi tamamlayabilir, mevcut indirimlere ek olarak sepette ekstra avantajlardan yararlanabilirsiniz.Linki burada

The Bath Factory'nin muhteşem vücut spreyleriyle 3 al 2 öde fırsatı!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

