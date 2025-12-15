Yapay Zekaya Sorduk: Ülkelerin Emeklilik Sistemi Ne Kadar Sürdürülebilir?
Gelişmeler, artan nüfus derken ülkelerin emeklilik sistemleri gerçekte ne kadar sürdürülebilir? Gelecekte ülkeleri neler bekliyor? Tüm bu soruları yapay zekaya sorduk, o da elindeki bilgilerle bize bu soruları yanıtladı. Peki ne dedi? Hadi keşfedelim!
Sorunun özü aslında daha az çalışan, daha çok emekliden kaynaklanıyor.
Kamu bütçeleri ve emeklilik fonları iki taraftan etkileniyor.
Model farkları bulunuyor.
Peki hangi ülkeler daha riskli? Hangileri daha dayanıklı?
Bu durumda hükümetler hangi reformları uyguluyor?
Devletler bu noktada alternatif modeller arayışında.
Sosyal güvenlik açıkları da hızla büyüyor.
Emekli maaşlarının düşmesi gelecekte beklenen bir senaryo.
Sonuç olarak mevcut emeklilik sisteminin uzun süre sürdürülemeyecek gibi.
