Harcama Alışkanlıklarına Göre Finansal Profilin Nasıl?

Dost acı söyler derler. Senin finansal durumun Allah'a emanet gidiyor gibi. Para yönetimi konusunda biraz kafan karışık ya da yüzleşmekten kaçıyorsun. Hesabına para girmesiyle çıkması bir oluyor ve sen genelde 'Nereye gitti bu paralar?' diye ekrana bakakalıyorsun. Plan yapmak sana göre değil, sen anlık kriz çözücüsün ama bu elbette düzelmeyecek bir şey değil. Sadece o kredi kartını biraz dinlendirmen ve 'İhtiyacım var mı?' diye kendine bir kez sorman yeterli. Toparlarsın sen, sana güveniyoruz!