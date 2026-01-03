onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Harcama Alışkanlıklarına Göre Finansal Profilin Nasıl?

etiket Harcama Alışkanlıklarına Göre Finansal Profilin Nasıl?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
03.01.2026 - 17:01

Para kazanmak zor ama harcamak ise dünyanın en kolay işi! Harcamak için kazandığımız parayı sen nasıl harcıyorsun? Birikim mi yapıyorsun, vadeli hesaba mı yatırıyorsun yoksa günü kurtarmak için mi para harcıyorsun bilmiyoruz ama sorularımızda bunlarla ilgili detaylar olacak. Günlük alışkanlıklarından yola çıkarak finansal karakterini analiz edeceğiz. E ne duruyorsun?

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Maaşın ya da beklediğin o ödeme hesabına yattığı an kafandaki planlama bunlardan hangisine daha yakın?

4. Çooook sevdiğin bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor ama bütçen kısıtlı. Atacağın adımı öğrenebilir miyiz?

4. Çooook sevdiğin bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor ama bütçen kısıtlı. Atacağın adımı öğrenebilir miyiz?

5. Zor bir haftayı geride bıraktın. Hafta sonu için "İşte benim ödülüm!" diyebileceğin bir görsel seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hesabına her gün, sadece o güne özel 1000 TL yatırılacak ama saat 18.00'den sonra harcayamayacaksın. Kabul eder miydin?

7. Geçen ay tam olarak nereye ne kadar harcadığını kuruşu kuruşuna biliyor musun?

8. Market alışverişine çıktığında alışveriş arabanın doluluk oranını belirleyen ana etken bunlardan hangisi olabilir?

9. Son sorudayız: Son dönemlerde ek iş yapmayı düşündün mü?

Sen paranın efendisi olmuşsun diyebiliriz!

Sen finansal okuryazarlık kitabını yazmışsın da biz okumamışız! Senin olayın cimrilik değil, tamamen akılcı yönetim diyebiliriz. Nereye ne harcayacağını çok iyi biliyorsun. Kalitesiz bir şeye para verip çöpe atacağına paraya kıyıp en iyisini alıyor ve yıllarca kullanıyorsun. Fatura ödemelerini sektirmiyor, kredi notunu yüksek tutuyor ama hayattan keyif almayı da ihmal etmiyorsun. Arkadaş ortamında 'Bu ay sıkışığım ya...' dediğini duymak zor çünkü senin her zaman bir B planın var!

Finansal profilinde hep alışveriş gördük!

Senin için para sadece bir araç değil, mutluluğa giden en kısa yol desek abartmış olmayız. 'Amaaan, üç günlük dünya.' cümlesini de finansal profilinde birçok kez gördük! İndirim kelimesini duyunca hemen ona odaklanıyorsun ve alışverişe yöneliyorsun. Ay sonunu getirmek senin için bazen zor olsa da o anın tadını çıkarmaktan asla vazgeçmiyorsun. Belki biraz daha frenli gitmek isteyebilirsin ama seninle alışverişe çıkmak da, tatil yapmak da dünyanın en eğlenceli şeyi!

Finansal profilinde hep yatırıma dair şeyler var!

Senin göbek adın tasarruf, soyadın ise yatırım olmuş! Herkes parasını çarçur ederken sen kafanda faiz hesapları yapıyorsun. Gereksiz harcamalar senin için en büyük düşman. İndirimleri, kampanyaları ve yatırım fırsatlarını senden iyi takip eden yok. Arkadaşların sana biraz pinti diyebilir ama senin o kenardaki birikimine imreniyorlar diyebiliriz. Sen bugünü değil, 10 yıl sonrasını düşünerek yaşıyorsun. Böyle devam edersen erken emekliliğini ilan edip sahil kasabasında keyif yapacak ilk kişi sen olacaksın!

Rüzgar nereye eserse oraya savrulan bir profilin var.

Dost acı söyler derler. Senin finansal durumun Allah'a emanet gidiyor gibi. Para yönetimi konusunda biraz kafan karışık ya da yüzleşmekten kaçıyorsun. Hesabına para girmesiyle çıkması bir oluyor ve sen genelde 'Nereye gitti bu paralar?' diye ekrana bakakalıyorsun. Plan yapmak sana göre değil, sen anlık kriz çözücüsün ama bu elbette düzelmeyecek bir şey değil. Sadece o kredi kartını biraz dinlendirmen ve 'İhtiyacım var mı?' diye kendine bir kez sorman yeterli. Toparlarsın sen, sana güveniyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın