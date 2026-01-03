Harcama Alışkanlıklarına Göre Finansal Profilin Nasıl?
Para kazanmak zor ama harcamak ise dünyanın en kolay işi! Harcamak için kazandığımız parayı sen nasıl harcıyorsun? Birikim mi yapıyorsun, vadeli hesaba mı yatırıyorsun yoksa günü kurtarmak için mi para harcıyorsun bilmiyoruz ama sorularımızda bunlarla ilgili detaylar olacak. Günlük alışkanlıklarından yola çıkarak finansal karakterini analiz edeceğiz. E ne duruyorsun?
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Maaşın ya da beklediğin o ödeme hesabına yattığı an kafandaki planlama bunlardan hangisine daha yakın?
4. Çooook sevdiğin bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor ama bütçen kısıtlı. Atacağın adımı öğrenebilir miyiz?
5. Zor bir haftayı geride bıraktın. Hafta sonu için "İşte benim ödülüm!" diyebileceğin bir görsel seçer misin?
6. Hesabına her gün, sadece o güne özel 1000 TL yatırılacak ama saat 18.00'den sonra harcayamayacaksın. Kabul eder miydin?
7. Geçen ay tam olarak nereye ne kadar harcadığını kuruşu kuruşuna biliyor musun?
8. Market alışverişine çıktığında alışveriş arabanın doluluk oranını belirleyen ana etken bunlardan hangisi olabilir?
9. Son sorudayız: Son dönemlerde ek iş yapmayı düşündün mü?
Sen paranın efendisi olmuşsun diyebiliriz!
Finansal profilinde hep alışveriş gördük!
Finansal profilinde hep yatırıma dair şeyler var!
Rüzgar nereye eserse oraya savrulan bir profilin var.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
