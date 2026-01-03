Yeni Yılda Bütçe Planlaması Nasıl Yapılır? Doğru Bütçe Planlaması İçin 11 Yöntem

İşe başlamanın en net yolu son 1–2 ayın harcamalarına dönüp bakmaktır. Banka uygulaması, kredi kartı ekstresi ya da notlar… Nerede ne harcadığını görmek bazen şaşırtıcı olabilir. Ben bunu ne ara aldım dediğin anlar yaşanabilir ama bu kötü bir şey değil. Çünkü farkındalık olmadan kontrol de olmaz. Harcamalarını bilmek bütçenin temelini sağlam atmanı sağlar.