Bebeğinin Cildi İçin En İyisini Seçmek İstiyorsan Nemlendirici Krem Alırken Dikkat Etmen Gerekenler
Bebeklerin cildi biz yetişkinlerin cildine benzemez... Daha kırılgan yapıda olup dış etkenlere karşı savunmasız bir durumda olurlar. Bu yüzden nemlendirici krem seçerken dikkat etmemiz gerekir! Hem sağlığını korumuş olur hem de daha konforlu olmasını sağlar.
Doğru kremi nasıl seçeceğinizi öğrenmek istiyorsanız buraya gelin!
1. İlk olarak ürünlerin içeriğinde neler olduğuna bakmalısınız.
2. pH değerine dikkat etmelisiniz.
3. Kullanım talimatları okumalı ve uygulamalısınız.
4. Mevsimleri göz önünde bulundurmalısınız.
5. Yaşını göz ardı etmemelisiniz.
6. Emilimi hızlı olan formülleri tercih etmelisiniz.
7. Cilt tipine uygun yapıda seçmelisiniz.
8. Hemen etki etmesini beklememelisiniz.
9. Vegan ürünleri tercih etmeye çalışmalısınız.
10. Vitamin ve mineral içeriklerinin olup olmadığına bakmalısınız.
