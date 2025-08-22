onedio
Bebeğinin Cildi İçin En İyisini Seçmek İstiyorsan Nemlendirici Krem Alırken Dikkat Etmen Gerekenler

etiket Bebeğinin Cildi İçin En İyisini Seçmek İstiyorsan Nemlendirici Krem Alırken Dikkat Etmen Gerekenler

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
22.08.2025 - 15:01

Bebeklerin cildi biz yetişkinlerin cildine benzemez... Daha kırılgan yapıda olup dış etkenlere karşı savunmasız bir durumda olurlar. Bu yüzden nemlendirici krem seçerken dikkat etmemiz gerekir! Hem sağlığını korumuş olur hem de daha konforlu olmasını sağlar. 

Doğru kremi nasıl seçeceğinizi öğrenmek istiyorsanız buraya gelin!

İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak ürünlerin içeriğinde neler olduğuna bakmalısınız.

Bebeğinizin cildine ne uyguladığınızı bilmelisiniz! Paraben, sülfat, SLS ve yapay koku gibi kimyasal içeriyor ise almamanız gerekir. Uzun vadede cilde iyi gelmeyebilirler. Bu yüzden aloe vera, shea yağı, jojoba yağı gibi doğal nemlendiricileri içeren ürünlere bakabilirsiniz.

2. pH değerine dikkat etmelisiniz.

Bebek cildine uygun olan pH değeri nedir? Nötre yakın olması gerekir. Aşırı asidik ya da bazik ürünler cildin bariyerine zarar verebilir. Bu da bazı problemleri beraberinde getirir. Ama doğru değerde olan ürünleri kullanırsanız cildin doğal tabakasını güçlendirmiş olursunuz.

3. Kullanım talimatları okumalı ve uygulamalısınız.

Aldığınız ürünleri doğru miktarda ve aralıkta kullanmalısınız. Çok fazla uygularsanız bebeğinizin cildini yorabilirsiniz. Yetersiz kullanım ise nem dengesini bozabilir. Bu yüzden talimatları okumalısınız.

4. Mevsimleri göz önünde bulundurmalısınız.

Yaz aylarında daha hafif, su bazlı ve ferahlık hissi veren nemlendirme ürünler kullanmalısınız. Kışın, soğuk havalarda ise yoğun bazlı ürünler kullanmalısınız. Mevsimlere uygun krem kullandığınız zaman nem dengesini koruyabilirsiniz. Bu yüzden ürünü seçerken hava şartlarını asla es geçmemelisiniz.

5. Yaşını göz ardı etmemelisiniz.

Yeni doğan bebekler ile 1 yaşını aşmış bebeklerin cilt ihtiyaçları aynı değildir! Bu yüzden ürünlerde yazan yaş aralıklarına bakmanız gerekir. Yaş grubuna uygun olmayan ürün kullandığınızda etkisi az olur. Yaş uyumuna kesinlikle bakmalısınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Emilimi hızlı olan formülleri tercih etmelisiniz.

Bebekler hareketlidir... Bu yüzden krem cilde hemen emilmeli! Yağlı bir tabaka bırakmadan emilen kremler günlük olarak sizleri yormaz. Hem kıyafetlerin kirlenmesini önlersiniz hem de bebeğiniz istediği gibi hareket edebilir.

7. Cilt tipine uygun yapıda seçmelisiniz.

Kuru bir cildi var ise yağ bazlı ürünler cildinin daha nemli olmasını sağlar. Normal ya da karma cilt için ise su bazlı ürünler uygun olacaktır. Tabi bazı durumlarda ikisini de dengeli bir şekilde kullanabilirsiniz. Cilt tipini doğru bir şekilde belirlediğiniz zaman kullanılan kremden çok daha fazla fayda almış olursunuz.

8. Hemen etki etmesini beklememelisiniz.

Düzenli kullanımlarda etkili olan bir üründen bahsediyoruz. Bir iki kullanımda etki etmesi mucize gibi olur. Bu yüzden sabırlı olmanız gerekir. Cilt bariyerinin hemen sağlamlaşması biraz zaman alır.

9. Vegan ürünleri tercih etmeye çalışmalısınız.

Hayvanlar üzerinde test yapılmış ya da hayvansal içerikler bulunmayan ürünler kullanırsanız hem etik hem de güven açısından içiniz  rahat olur. Bebeklerin cildi doğallığı sever! Vegan ürünler daha az kimyasal içerir. Bu yüzden cildin doğal yapısını daha az bozar.

10. Vitamin ve mineral içeriklerinin olup olmadığına bakmalısınız.

E vitamini, B5 vitamini, çinko... Bu gibi içerikler cilde iyi gelir. Doğal nem dengesini korur. Ayrıca sadece nemlendirme değil, güzelleştirme etkisine de sahiptirler. Bebeğinizin cildinin parlak kalması için önemlidir!

