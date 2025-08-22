Bebeğinin Cildi İçin En İyisini Seçmek İstiyorsan Nemlendirici Krem Alırken Dikkat Etmen Gerekenler

Kuru bir cildi var ise yağ bazlı ürünler cildinin daha nemli olmasını sağlar. Normal ya da karma cilt için ise su bazlı ürünler uygun olacaktır. Tabi bazı durumlarda ikisini de dengeli bir şekilde kullanabilirsiniz. Cilt tipini doğru bir şekilde belirlediğiniz zaman kullanılan kremden çok daha fazla fayda almış olursunuz.