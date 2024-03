Başarılarıyla Bütün Kadınlara İlham Veren Tarihine Adını Yazdırmış 10 Gezgin Kadın

1875 yılında Stockton şehrinde doğan Harriet Chalmers Adams 8 yaşındayken babası ile birlikte Kaliforniya ve Büyük Havza arasındaki devasa sıradağ Sierre Nevada’yı at üzerinde seyahat ederek gerçek yolculuğuna erkenden başlamış aslında. Portekizce, İspanyolca,Almanca, Fransızca ve İtalyanca’yı tabiri caizse bülbül gibi konuşan gezginimiz İlk uluslararası seyahatini 1900 yılında Meksika’ya kendi gibi seyahati bir tutu olarak benimseyen eşi Franklin Pierce Adams ile yapmış. Güney Amerika’nın meşhur dağları olan And Dağları üzerinde yine 8 yaşındaki gibi at sırtında bir yolculuk yapan Harriet ünlü lama ile fotoğrafını bu yolculukta çekinmiş. New York Times’a göre Güney Amerika kıtasında yerlilerle buluşan ilk beyaz kadın Harriet olduğu söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında siperleri ziyaret eden ilk ve tek kadın gazeteci ünvanına da sahip. 1935 yılında Güney Amerika’ya tekrar giderek National Geographic için bir yazı dizisi hazırlıyor. Harriet’in gezdiği bölgeler arasında Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Gobil Çölü, Siberya ve Türkiye’de bulunmakta. Harriet’in elbette kadın olduğu için birçok sorunla ve bazı haklardan yararlanamadığı zamanlarda olmuş tabii ki… 1913 yılında, ‘Kraliyet Coğrafya Topluluğu’na bir kadın olduğu için kabul edilmemiş ve iyi ki edilmemiş diyebilir çünkü 1925 yılında ‘Kadın Gezginler Topluluğu’ isimli bir organizasyon kurdu ve kadınlarında seyahat etmesini bu şekilde teşvik etmiş.