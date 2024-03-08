Başarılarıyla Bütün Kadınlara İlham Veren Tarihine Adını Yazdırmış 10 Gezgin Kadın

Gerçek adı Annie Cohen Kopchovsky’di. 1870’de, iki çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Annie diğer kadınların aksine zengin bir aileye mensup değildi. Şubat 1894’te gazetelerde yer alan bir habere göre eski bir Harvard öğrencisi bisikletle dünyayı dolaşacağına dair iddiaya girmiş ancak iki hafta sonra haberin yalan olduğu anlaşıldı. Fakat bu yalan haber, Annie’nin şevkini kırmak yerine aksine ona ilham vermişti. Aynı yılın sonlarında Boston’lı iki zengin adamın, bir kadının bisikletle dünyayı dolaşıp dolaşamayacağı üzerine iddiaya girdikleri söylendi. Kısa süre önce bisiklete binmeyi öğrenen Annie 15 ay içinde bisiklet üzerinde dünyayı dolaşmayı başarırsa 5 bin dolar kazanacağından habersiz hazırlıklara başlamış. Aslında bu bahsin gerçekten yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Yahudi bir kökeni olduğu için ve o dönem bu hoş karşılanmadığı için soyadını Londonderry yaparak bisikletine reklam alarak yolculuğunu finanse etmeyi başarıyor. 27 Temmuz 1894 günü sabah saat 11’de Boston’dan yola çıkan Annie'nin bisikleti ağır olduğu için Chicago’da Sterling Cycle Works firması yetişiyor ve ona yeni bir bisiklet vererek, kendisi de erkek bisikletçi kıyafetleri giymeye başlayarak kadın giyiminde bir devrim yarattı. Fransa’da yetkililer bisikletine ve parasına el koymuşlar ama daha sonra Asya’yı da bisikletiyle gezdikten sonra 9 Mart 1895’te Japonya’dan demir alan bir gemiyle ABD’ye dönmüş. San Fransisco’da gemiden inip tekrar Chicago’ya doğru yola çıkmış ve orada kendisine vaat edilen parayı alamaya tekrar yola çıkmış. Yolda kaza da geçirdi, yine de yılmadı. 12 Eylül 1895’te Chicago’ya vardı. Böylece Annie Londonderry, bisikletle dünyayı dolaşan ilk kadın olarak tarihe geçti.