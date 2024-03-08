Başarılarıyla Bütün Kadınlara İlham Veren Tarihine Adını Yazdırmış 10 Gezgin Kadın
Başarılarıyla Bütün Kadınlara İlham Veren Tarihine Adını Yazdırmış 10 Gezgin Kadın
Kaynak: https://blog.obilet.com/tarihteki-onc...
Günümüzde hala ayrımcılığı iliklerimize kadar hissettiğimiz yıllardan sizi 1800’lü yıllara götüreceğim. Yaptıkları, kararları ve azimleriyle yaşadıkları yüzyılda adını günümüzde bile andığımız kadınları yazdık bu yazıda. Her biri birbirinden başarılı, azimli ve gözü pek gezgin kadınları ve hayat hikayelerini gelin birlikte öğrenelim.
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1. Harriet Chalmers Adams
2. Jeanne Baret
3. Gertrude Bell
4. Isabella Bird
5. Hester Stanhope
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6. Bullock Workman
7. Grace Marguerite Hay Drummond-Hay
8. Nellie Bly
9. Annie Londonderry
10. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz
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Helal olsun hepsine cesur ve azimli kadınlarmış,bir mollanın dördüncü karısı olmayı,mirastan eksik pay almayı ,peçelere burkalara bürünmeyi,hak ve hukukunun ... Devamını Gör