Müzik Piyasasında Alışılagelmişin Dışında Davullara Vurarak Özgürleşen Kadınlar

Müzik piyasasına baktığımız zaman pek çok ünlü ismin aslında karşımıza solist olarak çıktığını görüyoruz. Arka planda bizi o eşsiz notalarla buluşturan enstrümanları çalan isimlerinse genelde erkek olduğunu... Fakat bu bilindik algıları kırıp yepyeni bir bakış açısı kazandıracak, alışılagelmişin dışına çıkacak azınlık bir topluluk da yok değil. Tıpkı Leyan Senay gibi...