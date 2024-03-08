Müzik Piyasasında Alışılagelmişin Dışında Davullara Vurarak Özgürleşen Kadınlar
Müzik Piyasasında Alışılagelmişin Dışında Davullara Vurarak Özgürleşen Kadınlar
Müzik piyasasına baktığımız zaman pek çok ünlü ismin aslında karşımıza solist olarak çıktığını görüyoruz. Arka planda bizi o eşsiz notalarla buluşturan enstrümanları çalan isimlerinse genelde erkek olduğunu... Fakat bu bilindik algıları kırıp yepyeni bir bakış açısı kazandıracak, alışılagelmişin dışına çıkacak azınlık bir topluluk da yok değil. Tıpkı Leyan Senay gibi...
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Bu güzel bilgileri görmemizi sağlayan içerik sebebiyle teşekkür ediyorum sayın editör, Leyan Hanım çok iyi ve güzel bir uğraşıyı yaşama geçirerek harika bir ... Devamını Gör