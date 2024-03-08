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Müzik Piyasasında Alışılagelmişin Dışında Davullara Vurarak Özgürleşen Kadınlar

Müzik Piyasasında Alışılagelmişin Dışında Davullara Vurarak Özgürleşen Kadınlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.03.2024 - 08:03

Müzik piyasasına baktığımız zaman pek çok ünlü ismin aslında karşımıza solist olarak çıktığını görüyoruz. Arka planda bizi o eşsiz notalarla buluşturan enstrümanları çalan isimlerinse genelde erkek olduğunu... Fakat bu bilindik algıları kırıp yepyeni bir bakış açısı kazandıracak, alışılagelmişin dışına çıkacak azınlık bir topluluk da yok değil. Tıpkı Leyan Senay gibi...

Sektöre baktığımızda genelde arka planda şarkının en önemli unsurlarından müziği icra edenler değil, ön planda şarkıyı söyleyenler dikkat çekiyor değil mi?

Sektöre baktığımızda genelde arka planda şarkının en önemli unsurlarından müziği icra edenler değil, ön planda şarkıyı söyleyenler dikkat çekiyor değil mi?

Mikrofon kimin elindeyse, o daha çok göze çarpıyor.

Diğer bir yandan bu popülasyonu kadın erkek olarak ayırmamız gerektiğinde, kadınları daha çok vokal olarak sahnede görüyoruz. Fakat enstrüman çalan tarafın genel olarak erkeklerden oluştuğu da aşikar bir durum.

Diğer bir yandan bu popülasyonu kadın erkek olarak ayırmamız gerektiğinde, kadınları daha çok vokal olarak sahnede görüyoruz. Fakat enstrüman çalan tarafın genel olarak erkeklerden oluştuğu da aşikar bir durum.

Aslında baktığınıda enstrüman çalan ve başarısıyla gündeme gelen kadınlar azınlıkta olsa da hatırı sayılır derecede ismini duyduğumuz birkaç isim var. Ancak 'davulcu' diyerek skalayı iyice daralttığımızda karşımıza çok bir seçenek çıkmıyor.

Leyan Senay ise bu durumun karşısına çıkmak ve davul çalan kadınlar adına seslerini duyurmak için uğraşıyor.

Leyan Senay ise bu durumun karşısına çıkmak ve davul çalan kadınlar adına seslerini duyurmak için uğraşıyor.

Davul çalan kadınların azınlığını gören ve bunun için 2011 yılından beridir düzenlenen Hit Like a Girl isimli yarışmanın Türkiye temsilcisi olan Leyan Senay, 4 yıldır davul çalan kadınların sesini duyurabilmesi için çalışıyor.

Kadın davulcular yarışması olarak dikkat çeken Hit Like a Girl, aynı zamanda bir kadın dayanışma topluluğu.

Kadın davulcular yarışması olarak dikkat çeken Hit Like a Girl, aynı zamanda bir kadın dayanışma topluluğu.

Kadınların hayallerinin peşinden koşabilmelerine ilham ve cesaret olan bu dayanışma topluluğu, bu desteği sağlamanın yanı sıra erkek egemen bir sektörde yepyeni bir farkındalık yaratarak kadınları sahneye kazandırmayı hedefliyor.

4 yıldır bu oluşumu ülkemizde gerçekleştirmeye devam eden Leyan Senay, son olarak 400 kişiyi aşkın bir kadın topluluğu ile birlikte dünya ülkelerinde katılım olarak başlıca en yüksek sıralarda yer almayı başardıklarını söylüyor.

4 yıldır bu oluşumu ülkemizde gerçekleştirmeye devam eden Leyan Senay, son olarak 400 kişiyi aşkın bir kadın topluluğu ile birlikte dünya ülkelerinde katılım olarak başlıca en yüksek sıralarda yer almayı başardıklarını söylüyor.

Tıpkı kendisi gibi sınırlarını özgür ruhlarının varlığıyla aşan kadınlara ulaşmak ve onların ilhamı olmak isteyen Leyan Senay, kendi hikayesiyle de oldukça dikkat çekiyor. Dört davulcu kadının oluşturduğu ve Özlem Tekin'in 'Dağları Deldim' şarkısını hediye ettiği Az Celtic sponsorluğundaki belgeseli, geçtiğimiz yol yayına girmişti. Ülkemizde müzikle ilgilenen tüm kadınlar açısından büyük bir etki yarattığı da görülmüştü.

Leyan Senay, bu yıl da tıpkı önceki etkinliklerde olduğu gibi topluluğu büyütmek ve daha çok kadına ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. En büyük hedefi ise cinsiyet eşitsizliğini yok ederek "kadın davulcu" kavramını ortadan kaldırmak.

Leyan Senay, bu yıl da tıpkı önceki etkinliklerde olduğu gibi topluluğu büyütmek ve daha çok kadına ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. En büyük hedefi ise cinsiyet eşitsizliğini yok ederek "kadın davulcu" kavramını ortadan kaldırmak.

Müzik sektöründeki cinsiyet eşitsizliğinin artık yok edilmesi gerektiğine inanan Leyan Senay, 'kadın davulcu' kavramının tamamen ortadan kaldırıp sadece 'davulcu' olarak kadınların doğrudan mesleğiyle anılması gerektiğini ve bunun yerine hiçbir ayrım olmaması gerektiğini söylüyor.

Hit Like A Girl Türkiye

Gelecek nesiller için ülkemizde sanat sektörünün daha eşit ve adil bir halde olmasını istediğini dile getiren Leyan Senay, hedeflediği bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Gelecek nesiller için ülkemizde sanat sektörünün daha eşit ve adil bir halde olmasını istediğini dile getiren Leyan Senay, hedeflediği bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Başarıları daim olsun! 

Leyan Senay Turk kadınının gücünü dünyaya duyurmak için 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde hem vokalliğini yaptığı ve davullarını çaldığı ilk single çalışması 'Bluetiful'u yayımladı. Bu şarkı yıllardır farklı ülkelerde Türkiye ve Türk müziğini temsil eden Leyan'in doğu bati sentezi edasında Türk geleneksel ritimlerinin modern tarzla bir araya gelişinin dansı olarak ortaya çıkacaktır..

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Bu güzel bilgileri görmemizi sağlayan içerik sebebiyle teşekkür ediyorum sayın editör, Leyan Hanım çok iyi ve güzel bir uğraşıyı yaşama geçirerek harika bir ... Devamını Gör