Gezerek, Yiyerek ve Çekerek İçinizdeki Seyahat Tutkununa İlham Veren 12 Youtuber

Mike Corey bildiğiniz diğer youtuberlar gibi değil. Gittiği yerler var ama daha çok kabileler ve vahşi maceralara atılıyor. Kendini “Ben, sizin de dünyayı gezebilmeniz için korkularınızı yenmenize yardımcı olma arayışında olan profesyonel bir maceracıyım.” diyerek tanıtan Mike Corey’i merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.