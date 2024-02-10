Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Gezerek, Yiyerek ve Çekerek İçinizdeki Seyahat Tutkununa İlham Veren 12 Youtuber

Gezerek, Yiyerek ve Çekerek İçinizdeki Seyahat Tutkununa İlham Veren 12 Youtuber

Youtube youtuber
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 12:31

Artık dijital dünyanın her nimetinden yararlanıyoruz. Yemek tarifinden çocuk ninnilerine kadar hayatımızın her noktasında özellike YouTube ayrı bir yerde… konumuz seyahat olunca sizin için sıradaki rotanızı belirmenize yardımcı olan Youtuberları listeledik. İçinizde yerinde duramayan seyahat tutkununa ilham bulmaya var mısınız?

Kaynak: https://blog.turkishairlines.com/tr/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Eva Zu Beck

1. Eva Zu Beck

Aslen Polonyalı olan Eva Zu Beck “dünya cesurlara aittir” sözün kendine motto edinen Eva macerayı seven cesur ruhlar için hikayeler anlatıyor. Youtuber olma hikayesi kurumsal bir işi bırakıp ben dünyayı gezmeliyim diyerek Nepal’e aldığı tek yön bilet almasıyla kendi gibi bizim de bakış açımızı değiştiren ve değiştirmeye 2013 yılından beridir devam ediyor. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

2. Cakarito

2. Cakarito

Bir insan düşünün ki otostop çekerek dünyayı geziyor. Farklı kültürler ve şehirlere minimum imkanlarla gitmeye çalışan Mesut Çakar 2015 yılından beridir Youtube’da ve Instagram da yayın yapıyor. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.:

3. Travel Thirsty

3. Travel Thirsty

Seyahat söz konusu olunca yemek de kaçınılmaz oluyor. Travel Thirsty hem dünyayı geziyor hem e gezdiği yerdeki yemekleri gösteriyor bize. Uzakdoğu’dan Hindistana, Vietnamdan Kuzey Amerikaya kadar hem gezip hem de gezilen yerlerin yemeklerini bu kanal 2013 yılından beri birleştiriyor. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

4. Biz Evde Yokuz

4. Biz Evde Yokuz

Bize evli çiftlerin nasıl güzel gezebileceğini ve eğlenebileceğini gösteren Duygu & Bilgehan çifti yalan yok birazda kıskanmamıza sebep de oluyor. 2013 yılında başladıkları bu yolculuklara bizi de çağıran bu tatlı çift bize gittikleri yerlerin her ayrıntısına kadar bilgi veriyor. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

5. Kara and Nate

5. Kara and Nate

Bir gezgin çiftimizle daha devam ediyoruz. Kara and Nate 2016 yılında başlamışlar gezmeye ve 2019 yılında 100. Ülkeye adım atmışlar. Pandemi yüzünden bir ara verseler bile maceracı çiftimiz kaldıkları yerden gezmeye devam ediyorlar. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Japon Hamza

6. Japon Hamza

“Yiyor, Geziyor, Video Çekiyor” diyerek kendini anlatan Japon Hamza gittiği yerlerde yemek yiyip hem de o bölgeyi bize tanıtıyor. 2017’den veri videolar çeken Japon Hamza sosyal medyada oldukça popüler. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

7. Fearless & Far

7. Fearless & Far

Mike Corey bildiğiniz diğer youtuberlar gibi değil. Gittiği yerler var ama daha çok kabileler ve vahşi maceralara atılıyor. Kendini “Ben, sizin de dünyayı gezebilmeniz için korkularınızı yenmenize yardımcı olma arayışında olan profesyonel bir maceracıyım.” diyerek tanıtan Mike Corey’i merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

8. Noluyo Ya

8. Noluyo Ya

Fırat ve Ceyda Albayram’ın hem yemek hem seyahat kanalı bize her hafta farklı yerleri ve lezzetleri tanıtıyor. Tabii Ceyda Albayram’ın güzel espirileri ile daha da eğlenceli hale gelen seyahat videoları sayesinde iştahınız daha da artabilir. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

9. Rotasız Seyyah

9. Rotasız Seyyah

2010 yılından beridir dünyayı gezen fotoğrafçı Mehmet Genç hem geziyor hem çekiyor hem de iki kitap yazan oldukça yetenekli bir insan. Dünyanın hemen hemen her yerine giden Rotasız Seyyah’ı merak edenler  YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

10. Bir Hayalin Peşinde

10. Bir Hayalin Peşinde

Deniz, seyahat etmeyi seven, sırt çantası ile dünyayı dolaşan bir gezgin Youtuber 2014 yılından beri 90 ülke gezmiş. Gezdiği ülkelere nasıl gittiğini, orada neler yediğini ve en garip alışkanlıklarını da  anlatan Deniz’i merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Yırtık Pantolon

11. Yırtık Pantolon

2012 yılında başlayan YouTube yolcuğu Oğuzhan’ın aslında içindeki maceracıyı keşfetmesiyle başlamış. Avrupa’da 15 ülke gezdikten sonra dayanamayıp Balkanlara giden Oğuzhan 2018 yılında dünya turuna başlamış. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Yol Günlükleri

12. Yol Günlükleri

2015 yılında sırt çantasıyla birlikte seyahat eden Emre Durmuş sürdürülebilir bir hayatı benimseyerek bu şekilde yaşamaya karar vermiş. Yaptı işten zevk aldığını söyleyen Emre Durmuş “Bugün yaptığım işten keyif alıyorum, öğreniyorum, deneyimliyorum. Benim gibi hayatını sorgulayan ve değiştirmek isteyen binlerce insana dünyanın farklı yerlerinden bin bir türlü yaşam modeli sunuyorum.” diyor. Merak edenler için YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik de dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın