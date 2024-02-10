Gezerek, Yiyerek ve Çekerek İçinizdeki Seyahat Tutkununa İlham Veren 12 Youtuber
Gezerek, Yiyerek ve Çekerek İçinizdeki Seyahat Tutkununa İlham Veren 12 Youtuber
Kaynak: https://blog.turkishairlines.com/tr/s...
Artık dijital dünyanın her nimetinden yararlanıyoruz. Yemek tarifinden çocuk ninnilerine kadar hayatımızın her noktasında özellike YouTube ayrı bir yerde… konumuz seyahat olunca sizin için sıradaki rotanızı belirmenize yardımcı olan Youtuberları listeledik. İçinizde yerinde duramayan seyahat tutkununa ilham bulmaya var mısınız?
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1. Eva Zu Beck
2. Cakarito
3. Travel Thirsty
4. Biz Evde Yokuz
5. Kara and Nate
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6. Japon Hamza
7. Fearless & Far
8. Noluyo Ya
9. Rotasız Seyyah
10. Bir Hayalin Peşinde
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11. Yırtık Pantolon
12. Yol Günlükleri
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