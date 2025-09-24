İki Oyuncak Devi, Bir Çift: Barbie ve Hot Wheels'ın Bilinmeyen Evliliği

Barbie, sıradan bir oyuncaktan çok daha fazlasıydı. Çocuklar için bir moda ikonu, kariyer rol modeli ve cesur bir karakterin simgesiydi. Ruth, kızının oyunlarını izlerken çocukların gerçek dünya kahramanlarıyla bağ kurmasını sağlayacak bir ikonun eksikliğini fark etmişti. İşte Barbie tam da bu boşluğu doldurmak için yapılmıştı. Barbie, Ruth'un vizyonu sayesinde kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü. Bu yüzden de bugün hala milyonlarca çocuk ve yetişkinin kalbinde özel bir yer tutuyor.