İki Oyuncak Devi, Bir Çift: Barbie ve Hot Wheels'ın Bilinmeyen Evliliği
Bir jenerasyon Barbie’lerle ve Hot Wheels’lerle büyüdü; neredeyse herkes bu iki efsaneyi tanıyor. Peki bu iki oyuncak devinin bir çiftten çıktığını biliyor muydunuz?
Buyrun detaylara 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barbie’nin yaratıcısı Ruth Handler ile Hot Wheels’ın yaratıcısı Elliot Handler, sadece iş ortaklığı değil, aynı zamanda hayat ortaklığıyla da oyuncak tarihine damga vurmuş bir çiftti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1959 yılında Ruth Handler, küçük kızların hayal gücünü ve yaratıcılığını ateşleyecek bir devrimi Barbie ile başlattı.
Ruth’un yaratıcılığı kadar, Elliot Handler’ın mühendislik zekası da oyuncak dünyasında devrim yarattı.
Bugün Barbie ve Hot Wheels, nesiller boyu çocukların oyun dünyasında vazgeçilmez parçalar olmaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın