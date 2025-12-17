onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Yeni Güney Marmara Otoyolu'nun Detaylarını Açıkladı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Yeni Güney Marmara Otoyolu'nun Detaylarını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 10:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu Projesi ile Kocaeli, Bursa ve Sakarya gibi sanayi kentlerinin birbirine bağlanacağını söyledi. Toplam 78 kilometre uzunluğundaki Güney Marmara Otoyolu’nda 14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü inşa edilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de altyapı yatırımlarına bir yenisi daha eklenecek.

Türkiye’de altyapı yatırımlarına bir yenisi daha eklenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni otoyol projesiyle, 2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin birbirine entegrasyonunun daha verimli hale geleceğini belirten Uraloğlu, “Kara yolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni otoyolun toplam uzunluğunun 78 kilometre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bağlantı yolu şeklinde projelendirdik” bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Proje güzergâhı, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü köyünde İznik-Altınova Yolu’nu keserek Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi’nden geçip, Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak. Proje kapsamında 14 kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 köprü inşa edeceğiz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın