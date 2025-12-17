Bakan Abdulkadir Uraloğlu Yeni Güney Marmara Otoyolu'nun Detaylarını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni otoyol projesiyle, 2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin birbirine entegrasyonunun daha verimli hale geleceğini belirten Uraloğlu, “Kara yolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni otoyolun toplam uzunluğunun 78 kilometre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bağlantı yolu şeklinde projelendirdik” bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Proje güzergâhı, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü köyünde İznik-Altınova Yolu’nu keserek Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi’nden geçip, Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak. Proje kapsamında 14 kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 köprü inşa edeceğiz.”