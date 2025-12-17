onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hindistan'da Eyalet Başbakanından Skandal Hareket: Kadın Doktorun Peçesini İndirmeye Çalıştı

Hindistan'da Eyalet Başbakanından Skandal Hareket: Kadın Doktorun Peçesini İndirmeye Çalıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 10:16

Hindistan’da Bihar eyaletinin Başbakanı Nitish Kumar, skandal bir harekete imza attı. Kumar, eyalette düzenlenen doktor atama töreninde Müslüman bir kadın doktorun peçesini zorla indirmeye çalıştı. Yaşanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, muhalefet partileri Nitish Kumar için istifa çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başbakan kadın doktorun peçesini zorla indirmeye çalıştı.

Kadın doktorun inancına saldırı atama töreninde gerçekleşti.

Kadın doktorun inancına saldırı atama töreninde gerçekleşti.

Nusrat Parveen isimli kadın doktor, Bihar eyaletinde Başbakan Nitish Kumar’ın da katıldığı törende atama belgesini aldığı sırada bu müdahaleye maruz kaldı. Müslüman kadın doktorun dini gerekçelerle taktığı peçesi, başbakan tarafından zorla indirilmeye çalışıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Nusrat Parveen’in eyaletteki doktorluk görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Bihar eyaletinin Başbakanı Nitish Kumar ise tepkilere rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın