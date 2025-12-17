Hindistan'da Eyalet Başbakanından Skandal Hareket: Kadın Doktorun Peçesini İndirmeye Çalıştı

Nusrat Parveen isimli kadın doktor, Bihar eyaletinde Başbakan Nitish Kumar’ın da katıldığı törende atama belgesini aldığı sırada bu müdahaleye maruz kaldı. Müslüman kadın doktorun dini gerekçelerle taktığı peçesi, başbakan tarafından zorla indirilmeye çalışıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Nusrat Parveen’in eyaletteki doktorluk görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Bihar eyaletinin Başbakanı Nitish Kumar ise tepkilere rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.