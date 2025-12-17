Hindistan'da Eyalet Başbakanından Skandal Hareket: Kadın Doktorun Peçesini İndirmeye Çalıştı
Hindistan’da Bihar eyaletinin Başbakanı Nitish Kumar, skandal bir harekete imza attı. Kumar, eyalette düzenlenen doktor atama töreninde Müslüman bir kadın doktorun peçesini zorla indirmeye çalıştı. Yaşanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, muhalefet partileri Nitish Kumar için istifa çağrısında bulundu.
Başbakan kadın doktorun peçesini zorla indirmeye çalıştı.
Kadın doktorun inancına saldırı atama töreninde gerçekleşti.
