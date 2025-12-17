Otogar Evleri Olmuş: Geçim Sıkıntısı Yaşayan Vatandaşlar AŞTİ’yi Mesken Tuttu
Geçtiğimiz günlerde emekli maaşları kiraya yetmediği için Ankara’da ucuz otellerde konaklayan emeklilerin yaşam mücadelesi Türkiye’nin gündemine gelmişti. Geçim sıkıntısı çeken bazı vatandaşların Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) konakladığı ortaya çıktı. Otogarın üst katında yaşam mücadelesi verenler arasında emekliler, eşinden gördüğü şiddetten kaçanlar ve iş bulma umuduyla başkent Ankara’ya gelenler bulunuyor.
Kaynak: İlke Çıtır / Nefes Gazetesi
Türkiye’de artan yaşam maliyetleri sonrası ciddi bir barınma krizi yaşanıyor.
14 gün pansiyon, kalan günler otogar
“Sokakta kalmaya başladıktan sonra 20 kilo verdik”
