İzmirli Emeklilerin Otel Odalarında Verdikleri Yaşam Mücadelesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2025 - 22:22

Geçtiğimiz günlerde Oksijen'den Mine Şenocaklı’nın Ankara'nın tarihi Ulus semtinde yaptığı haber pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Barınamadıkları için çözümü bekar evi olarak da adlandırılan günübirlik otellerde kalmakta bulan emekli vatandaşların anlattıkları ve ömürlerinin son demlerinde yaşadıkları geçim sıkıntısı siyasetin de gündemine oturmuş, hükümete yakın gazeteciler bile emeklinin barınma krizi üzerine durmuştu. Ancak emeklilerin yaşadığı barınma krizi Ankara'nın Ulus semtindeki eski otellerden ibaret değil. İzmir'in önemli yerel mecralarından Egeden Sonsöz'den Dilek Çelikten ve Ozan Ekiz İzmir'in Basmane semtindeki otellere dikkat çekti.

İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'deki pansiyon ve oteller mercek altına alındı.

Ceceliği 200–350 TL arasında değişen odalarda yaşayan emekiler otellere 'ömürlük check-in' yaptırılıyor. Otel odaları, bazısı emekli aylığı, bazısı Afrika kökenli, bazısı ise 'yaşlı aylığı' ile geçinmeye çalışanlarlarla dolu. 

Ulus'taki örnekte olduğu gibi dört duvardan ibaret olan odalarda banyo ve tuvalet yok. Otel sakinleri ihtiyaçlarını ortak kullanım alanlarında karşılıyor.

Bir işletmenin sahibinin söylediklerine göre otel sakinleri ek iş yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

'Akşamları geliyorlar. Kent lokantalarını tercih ediyorlar. Emekli aylığı veya yaşlı maaşı alıyorlar. Ek iş yapıyorlar, incik boncuk satıyorlar. Yevmiyeye gidiyorlar'

"5 bin TL ile geçinmeye çalışıyorum"

73 yaşındaki Ahmet Güvercin de otel sakinlerinden. Güvercin 'yaşlı maaşı' ile geçinmeye çalıştığını anlattı: “Sigara, alkol kullanmıyorum. 5 bin lira ile geçinmeye çalışıyorum. Burada arkadaşım yemek veriyor, meydanda çorba veriyorlar, camide yemek veriyorlar, böyle besleniyorum”

“Evliydim, karımdan ayrıldım. İki çocuğum vardı, onlar benimle konuşmuyor. Bazen buradaki otellerde kalıyorum. Bazen sokaklarda kalıyorum. Bazen arkadaşımın evine gidiyorum. Hiç yardım başvurularında bulunmadım”

berna çakır

Erkeklere hiç acımam.Eslerinden ayrılıyorlar,çocukları onlarla konuşmuyor ...Kim bilir gençliğinde ne naneler yedin de bu haldesin.