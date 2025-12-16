İzmirli Emeklilerin Otel Odalarında Verdikleri Yaşam Mücadelesi
Geçtiğimiz günlerde Oksijen'den Mine Şenocaklı’nın Ankara'nın tarihi Ulus semtinde yaptığı haber pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Barınamadıkları için çözümü bekar evi olarak da adlandırılan günübirlik otellerde kalmakta bulan emekli vatandaşların anlattıkları ve ömürlerinin son demlerinde yaşadıkları geçim sıkıntısı siyasetin de gündemine oturmuş, hükümete yakın gazeteciler bile emeklinin barınma krizi üzerine durmuştu. Ancak emeklilerin yaşadığı barınma krizi Ankara'nın Ulus semtindeki eski otellerden ibaret değil. İzmir'in önemli yerel mecralarından Egeden Sonsöz'den Dilek Çelikten ve Ozan Ekiz İzmir'in Basmane semtindeki otellere dikkat çekti.
İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'deki pansiyon ve oteller mercek altına alındı.
"5 bin TL ile geçinmeye çalışıyorum"
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Erkeklere hiç acımam.Eslerinden ayrılıyorlar,çocukları onlarla konuşmuyor ...Kim bilir gençliğinde ne naneler yedin de bu haldesin.