İzmirli Emeklilerin Otel Odalarında Verdikleri Yaşam Mücadelesi

73 yaşındaki Ahmet Güvercin de otel sakinlerinden. Güvercin 'yaşlı maaşı' ile geçinmeye çalıştığını anlattı: “Sigara, alkol kullanmıyorum. 5 bin lira ile geçinmeye çalışıyorum. Burada arkadaşım yemek veriyor, meydanda çorba veriyorlar, camide yemek veriyorlar, böyle besleniyorum”

“Evliydim, karımdan ayrıldım. İki çocuğum vardı, onlar benimle konuşmuyor. Bazen buradaki otellerde kalıyorum. Bazen sokaklarda kalıyorum. Bazen arkadaşımın evine gidiyorum. Hiç yardım başvurularında bulunmadım”