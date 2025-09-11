Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Yayıncı Tolunay Ören Hakkında Hapis İstemi
İçerik üreticisi Tolunay Ören hakkında yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklam yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. Ören hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. Öte yandan Ören, aylık kazancının 250-300 bin TL olduğunu söyledi.
Tolunay Ören’in hakkında ‘yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Aylık kazancının 250-300 bin TL olduğunu söyleyen Tolunay Ören, paylaşımlarının suç olduğunu bilmediğini kaydetti.
