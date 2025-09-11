Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Yayıncı Tolunay Ören Hakkında Hapis İstemi

Şüpheli Tolunay Ören'in ifadesine de yer verilen iddianamede, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyledi. Tolunay Ören'in ifadesi şöyle:

'Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.'