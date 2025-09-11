onedio
Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Yayıncı Tolunay Ören Hakkında Hapis İstemi

Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Yayıncı Tolunay Ören Hakkında Hapis İstemi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 10:02

İçerik üreticisi Tolunay Ören hakkında yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklam yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. Ören hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. Öte yandan Ören, aylık kazancının 250-300 bin TL olduğunu söyledi.

Tolunay Ören’in hakkında ‘yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören' sıfatıyla, Tolunay Ören ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Tolunay Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak yasa dışı şans oyunun reklamını yaptığı, siteye ait promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği belirtildi. Ören'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Aylık kazancının 250-300 bin TL olduğunu söyleyen Tolunay Ören, paylaşımlarının suç olduğunu bilmediğini kaydetti.

Şüpheli Tolunay Ören'in ifadesine de yer verilen iddianamede, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyledi. Tolunay Ören'in ifadesi şöyle:

'Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.'

