Avrupa'da Yaşayan Kadın, Avrupalı Erkekler ile Türk Erkekleri Arasındaki Farkları Paylaştı!

Gülistan Başköy
20.10.2025 - 14:08

Avrupada yaşayan genç bir kadın, “Avrupalı erkekler sana göre mi?” notuyla paylaştığı videoda Avrupa’daki erkeklerin kadınlara yaklaşımından bahsetti. “Avrupalı erkek sevgililer gününe anlam yüklemez, ilk buluşmada yemeğe götürmez” diyerek Türkiye’den çok farklı olduğunu anlattı.

Gelin birlikte bakalım. 🤔

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada bir kullanıcı, Avrupalı erkeklerin ilişki anlayışını anlatarak gündem olmayı başardı.

“Avrupa’da ilk buluşmada erkek kadını yemeğe götürmez. Genelde yürüyüş yapıp tanımayı tercih ederler. Sevgililer Günü, tanışma günü gibi şeylere de pek anlam yüklemezler. Hediye almak gibi adetleri çok yok. Kıskanmak onlar için zayıflıktır” ifadelerini kullanan kadın, bu tarz detayları önemseyen kadınların Avrupalı erkeklerden uzak durması gerektiğini vurguladı. 

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

