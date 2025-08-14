Asla Lafını Esirgemeyen 5 Burç: Bu Burçlarla Asla Düşman Olmayın

Mars’ın güçlü etkisiyle hareket eden Koç burçları, lafı dolandırmayı sevmez. Akıllarına ne gelirse, saniyeler içinde dile getirirler. Onlar için dürüst olmak, karşı tarafın duygularını düşünmekten bile daha önemlidir. Bu durum kimi zaman kırıcı olabilir ancak Koç’un niyeti genellikle kötülük değildir.

Enerjik ve fevri yapıları, tartışmalarda bir anda konuyu sertleştirebilir. Karşısındakinin hazırlıksız yakalanması ise kaçınılmazdır. Yine de söylediklerinin arkasında durmaları, onları samimi kılar.