Arda Güler Yeni Sezona Hazırlanıyor: Frikik Çalıştığı Video Gündem Oldu
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler takımı ile birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın başına geçen Xabi Alonso ile birlikte bu sezon takımda daha önemli rolde yer alacak Arda Güler’in idmanda yaptığı frikik çalışmasının görüntüleri de gündem oldu.
Arda'nın idmandaki görüntüleri
İspanya’da yeni sezon önümüzdeki hafta sonu başlayacak.
