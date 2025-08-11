onedio
article/comments
article/share
Arda Güler Yeni Sezona Hazırlanıyor: Frikik Çalıştığı Video Gündem Oldu

Arda Güler Yeni Sezona Hazırlanıyor: Frikik Çalıştığı Video Gündem Oldu

arda güler
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 19:04

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler takımı ile birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın başına geçen Xabi Alonso ile birlikte bu sezon takımda daha önemli rolde yer alacak Arda Güler’in idmanda yaptığı frikik çalışmasının görüntüleri de gündem oldu.

Arda’nın idmandaki görüntüleri 👇

İspanya'da yeni sezon önümüzdeki hafta sonu başlayacak.

İspanya’da yeni sezon önümüzdeki hafta sonu başlayacak.

Real Madrid yeni sezonun ilk maçında sahasında Osasuna’yı konuk edecek. Genç yıldız Arda Güler’in maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Arda Güler yazın oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı 1 gol 2 asistle tamamlamıştı.

