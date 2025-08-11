onedio
Tahkim Kurulu Karar Verdi: Yüzmede Kupa Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 18:18

2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası’nı Galatasaray kazanmış ancak Fenerbahçe rakibinin lisanssız yüzücü kullanarak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Tahkim’e yapılan başvurunun kabul edildiği ve kupanın Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye geçtiği duyuruldu.

Türkiye’nin iki köklü spor kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray 2023 yılındaki Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası ile ilgili karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe, yüzmede şampiyon olan Galatasaray’ın lisansız yüzücü yarıştırdığı gerekçesiyle kupa finaline itiraz etmişti. Yüzme Federasyonu Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin itirazını kabul etti ve 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası’nı Galatasaray’dan alarak Fenerbahçe’ye verdi.

'Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edildi.

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.

Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir.

Sporun gerçek ruhu, kazanmak için 'her yol mübahtır' anlayışı yerine etik ve ahlak değerleri ön planda tutmakla, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılması ile güçlenir.

Fenerbahçe, her branşta olduğu gibi yüzme branşında da hakkını sonuna kadar aramaktan asla vazgeçmez. Kimse, emeğin ve dürüst rekabetin önüne geçemez.

Süreci adil şekilde değerlendiren tüm yetkililere teşekkür eder, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazanan şubemizi ve sporcularımızı tebrik ederiz.

Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir.'

