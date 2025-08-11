Tahkim Kurulu Karar Verdi: Yüzmede Kupa Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Geçti
2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası’nı Galatasaray kazanmış ancak Fenerbahçe rakibinin lisanssız yüzücü kullanarak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Tahkim’e yapılan başvurunun kabul edildiği ve kupanın Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye geçtiği duyuruldu.
Türkiye’nin iki köklü spor kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray 2023 yılındaki Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası ile ilgili karşı karşıya gelmişti.
Fenerbahçe’nin açıklaması 👇
