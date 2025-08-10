Adı Fenerbahçe ile Anılıyor: Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu Instagram’da Birbirini Takibi Bıraktı

Galatasaray’da kaptanlığa kadar yükselen milli oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında ise sürpriz bir şekilde Benfica’ya transfer olmuştu. Benfica’da da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu’nun, Türkiye’ye Fenerbahçe forması ile döneceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan başarılı oyuncu, iki kulübün bonservis bedelinde anlaşmasını bekliyor.