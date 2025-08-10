onedio
Adı Fenerbahçe ile Anılıyor: Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu Instagram’da Birbirini Takibi Bıraktı

Kerem Aktürkoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 09:15

Geçtiğimiz sezonu başınada Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Kerem’in, Fenerbahçe’deki yerli oyuncuların kurduğu WhatsApp grubuna bile dahil edildiği, Fenerbahçe ile Benfica’nın bonservis konusunda anlaşması durumunda transferin biteceği belirtiliyor.

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ise dün akşam saatlerinde Kerem’i Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Haberin sosyal medyada yayılmasının hemen ardından Kerem’in de Okan Buruk’u takipten çıktığı görüldü.

Galatasaray’ın Okan Buruk ile üst üste kazandığı 3 şampiyonluğun 2’sinde Kerem Aktürkoğlu’nun büyük katkıları olmuştu.

Galatasaray’da kaptanlığa kadar yükselen milli oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında ise sürpriz bir şekilde Benfica’ya transfer olmuştu. Benfica’da da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu’nun, Türkiye’ye Fenerbahçe forması ile döneceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan başarılı oyuncu, iki kulübün bonservis bedelinde anlaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe iddiası sonrasında Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. 👇

Haberin sosyal medyada yayılması sonrasında Kerem de Okan Buruk’u takip etmemeye başladı. 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
1 Okan hocama yakışmış 2 Tarikatçı Keremin Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda abartıldıgı kadar katkısı olmamıştır şimdi degil gecen yıldan beri söylüyorum... Devamını Gör

Kerem Senol

len değişik sanki tek kerem tarikatçı sizdeki tüm herkes FETÖsaray lı vatan haini birine destek veren tek Fransız takımı kim açaba.😂🤣😂🐑🐑🐑

Can vanKamp

Hoş geldin Belezoğlu Jr.!

