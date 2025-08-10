Adı Fenerbahçe ile Anılıyor: Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu Instagram’da Birbirini Takibi Bıraktı
Geçtiğimiz sezonu başınada Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Kerem’in, Fenerbahçe’deki yerli oyuncuların kurduğu WhatsApp grubuna bile dahil edildiği, Fenerbahçe ile Benfica’nın bonservis konusunda anlaşması durumunda transferin biteceği belirtiliyor.
Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ise dün akşam saatlerinde Kerem’i Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Haberin sosyal medyada yayılmasının hemen ardından Kerem’in de Okan Buruk’u takipten çıktığı görüldü.
Galatasaray’ın Okan Buruk ile üst üste kazandığı 3 şampiyonluğun 2’sinde Kerem Aktürkoğlu’nun büyük katkıları olmuştu.
Fenerbahçe iddiası sonrasında Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. 👇
Haberin sosyal medyada yayılması sonrasında Kerem de Okan Buruk’u takip etmemeye başladı. 👇
1 Okan hocama yakışmış 2 Tarikatçı Keremin Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda abartıldıgı kadar katkısı olmamıştır şimdi degil gecen yıldan beri söylüyorum... Devamını Gör
len değişik sanki tek kerem tarikatçı sizdeki tüm herkes FETÖsaray lı vatan haini birine destek veren tek Fransız takımı kim açaba.😂🤣😂🐑🐑🐑
Hoş geldin Belezoğlu Jr.!
