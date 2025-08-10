Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Neden Ertelendi? Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı, Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunun üzerine ertelendi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları nedeniyle Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu.

TFF, yaptığı açıklamada maçın ertelenme sebebini şu şekilde duyurdu: 'Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.'