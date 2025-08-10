onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Neden Ertelendi? Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Neden Ertelendi? Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 10:42

Fenerbahçe, 9 Ağustos'ta Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecekti. TFF'nin kararıyla maç, ertelendi. Maçın ertelenmesi için Fenerbahçe daha önce TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Sarı lacivertli takımın taraftarları ise yeni maç takvimini merak ediyor. 

Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi gün, ne zaman?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Neden Ertelendi?

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Neden Ertelendi?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı, Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunun üzerine ertelendi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları nedeniyle Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu.

TFF, yaptığı açıklamada maçın ertelenme sebebini şu şekilde duyurdu: 'Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.'

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün?

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak maçın ne zaman oynanacağına dair bir bilgi verilmedi. 

Fenerbahçe Alanyaspor maçının yeni tarihi ilerleyen günlerde, TFF tarafından açıklanacak.

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki maçtır. Süper Lig'de oynanan bir maç olduğu için Fenerbahçe Alanyaspor maçının yayın detayları aşağıdaki gibidir:

  • Trendyol Süper Lig - beIN Sports

  • Trendyol 1’inci Lig - 8 Ağustos | beIN Sports, beIN Sports Haber

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın