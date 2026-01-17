onedio
Araştırmaya Göre Kalp Sağlığı İçin Kritik Yürüyüş Süresi

Araştırmaya Göre Kalp Sağlığı İçin Kritik Yürüyüş Süresi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2026 - 12:41

Hareketsizlik çağın en büyük sağlık riskleri arasında gösteriliyor. Günlük yaşamda kolayca uygulanabilen yürüyüş alışkanlığı ise kalp sağlığı açısından sanılandan daha kritik görülüyor. İngiltere’de yürütülen geniş kapsamlı araştırma, yürüyüş süresi ve temposunun sağlık üzerindeki etkisini net verilerle ortaya koyuyor. Uzun süredir doğru kabul edilen bazı alışkanlıklar yeniden tartışmaya açılıyor.

On bin adım efsanesi sorgulanıyor, asıl eşik netleşiyor

On bin adım efsanesi sorgulanıyor, asıl eşik netleşiyor

Uzun yıllar boyunca günde on bin adım hedefi, sağlıklı yaşam mottosu olarak benimsendi. Ancak söz konusu rakamın bilimsel çalışmalardan değil, eski reklam kampanyalarından doğduğu artık biliniyor. Yeni araştırmalar, kalp sağlığı açısından daha gerçekçi eşiklere işaret ediyor.

İngiltere’de yürütülen çalışmaya göre günlük sekiz bin adım seviyesine ulaşan kişilerde kalp hastalığı riski belirgin şekilde azalıyor. Daha az adım atan gruplarla karşılaştırıldığında, düzenli ve tempolu yürüyüş alışkanlığı bulunan katılımcılarda yalnızca kalp-damar rahatsızlıkları değil, genel ölüm oranı da düşüş gösteriyor.

Sekiz yıl süren takip, yürüyüş süresiyle kalp sağlığı arasındaki bağı ortaya koyuyor

Sekiz yıl süren takip, yürüyüş süresiyle kalp sağlığı arasındaki bağı ortaya koyuyor

Araştırma kapsamında kırk ile yetmiş dokuz yaş aralığında 33.560 yetişkin 8 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılar adım ölçerler aracılığıyla günlük hareket miktarını kaydetti. Elde edilen veriler sayesinde yürüyüş süresi, tempo ve sağlık göstergeleri arasında doğrudan ilişki kuruldu.

Katılımcılar günlük yürüyüş süresine göre gruplandırıldı. Beş dakikanın altında yürüyenler en hareketsiz grup olarak öne çıkarken, 10 ila 15 dakika aralığında yürüyenlerde koruyucu etki belirginleşti. 

15 dakikanın üzerindeki yürüyüş sürelerinde ise kalp sağlığı açısından en güçlü tablo ortaya çıktı. Sigara kullanımı, kilo durumu ve kolesterol değerleri gibi faktörler hesaba katıldığında dahi sonuçlar değişmedi.

Kısa ama düzenli yürüyüşler uzun vadede güçlü sonuçlar yaratıyor

Kısa ama düzenli yürüyüşler uzun vadede güçlü sonuçlar yaratıyor

Araştırmanın başyazarlarından Profesör Emmanuel Stamatakis, hareketsiz yaşam süren kişiler açısından verilerin oldukça cesaret verici olduğunu vurguluyor. Günlük yürüyüş süresinin on ila on beş dakika seviyesine çıkarılması, sağlık göstergelerinde anlamlı iyileşmeler sağlıyor. Uzun ve yorucu egzersiz programları yerine sürdürülebilir yürüyüş rutini öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü haftalık 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite öneriyor. Düzenli yürüyüş alışkanlığı sayesinde söz konusu hedefe rahatlıkla ulaşılabiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
