Araştırmaya Göre Kalp Sağlığı İçin Kritik Yürüyüş Süresi

Uzun yıllar boyunca günde on bin adım hedefi, sağlıklı yaşam mottosu olarak benimsendi. Ancak söz konusu rakamın bilimsel çalışmalardan değil, eski reklam kampanyalarından doğduğu artık biliniyor. Yeni araştırmalar, kalp sağlığı açısından daha gerçekçi eşiklere işaret ediyor.

İngiltere’de yürütülen çalışmaya göre günlük sekiz bin adım seviyesine ulaşan kişilerde kalp hastalığı riski belirgin şekilde azalıyor. Daha az adım atan gruplarla karşılaştırıldığında, düzenli ve tempolu yürüyüş alışkanlığı bulunan katılımcılarda yalnızca kalp-damar rahatsızlıkları değil, genel ölüm oranı da düşüş gösteriyor.