Araştırmaya Göre Kalp Sağlığı İçin Kritik Yürüyüş Süresi
Hareketsizlik çağın en büyük sağlık riskleri arasında gösteriliyor. Günlük yaşamda kolayca uygulanabilen yürüyüş alışkanlığı ise kalp sağlığı açısından sanılandan daha kritik görülüyor. İngiltere’de yürütülen geniş kapsamlı araştırma, yürüyüş süresi ve temposunun sağlık üzerindeki etkisini net verilerle ortaya koyuyor. Uzun süredir doğru kabul edilen bazı alışkanlıklar yeniden tartışmaya açılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
On bin adım efsanesi sorgulanıyor, asıl eşik netleşiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sekiz yıl süren takip, yürüyüş süresiyle kalp sağlığı arasındaki bağı ortaya koyuyor
Kısa ama düzenli yürüyüşler uzun vadede güçlü sonuçlar yaratıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın