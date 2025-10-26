onedio
Ankara’da Kayıp Olarak Aranan 2 Çocuktan Kötü Haber: 1’i Hayatını Kaybetti, Diğeri Entübe Edildi

26.10.2025 - 08:55

Ankara’da ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu 14 ve 16 yaşındaki kız çocuklarından biri alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybederken, diğeri ise entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

Ankara’da 14 yaşındaki H.K. ile 16 yaşındaki E.K.E.A.’dan haber alamayan aileleri polise başvurdu.

İki çocuk saatler sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıktan sonra rahatsızlandıklarını söyledi. 

Ankara’da bir park bulunan çocuklar hastaneye kaldırılırken, H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

ankarada teknoparkta bulundukları söyleniyor siz park yazmışsınız,olay ve konum çok ilginç geldi bana

Etrakı alfaris

Ya şu alkol uyuşturucudan beter bir şey niye yasaklamiyoruzniye iki saatlik zevkler için kazalarda cinayetlerde hayatların sokmasına göz yumuyoruz

Ata

Yasaklama ile hiçbir şeyin başarıya ulaşamayacağını öğretemedik size.