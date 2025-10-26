Ankara’da Kayıp Olarak Aranan 2 Çocuktan Kötü Haber: 1’i Hayatını Kaybetti, Diğeri Entübe Edildi
Ankara’da 14 yaşındaki H.K. ile 16 yaşındaki E.K.E.A.’dan haber alamayan aileleri polise başvurdu.
ankarada teknoparkta bulundukları söyleniyor siz park yazmışsınız,olay ve konum çok ilginç geldi bana
Ya şu alkol uyuşturucudan beter bir şey niye yasaklamiyoruzniye iki saatlik zevkler için kazalarda cinayetlerde hayatların sokmasına göz yumuyoruz
Yasaklama ile hiçbir şeyin başarıya ulaşamayacağını öğretemedik size.