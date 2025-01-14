Aman Dikkat! Partnerinizde Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olduğunu Anlamanızın 10 Yolu

Kendileri ile aynı veya kendilerinden daha düşük statüdeki insanlar ile ilişki kurmak isterler. Çünkü aynı statüde olan biriyle rekabet halinde olmak onlar için daha kolaydır. Karşısındaki kişiyi yetersiz ve kusurlu hissettirmeye çalışarak kendi eksiklerini kapatmaya çalışırlar ve kendilerini daha yüksekte görünürler. Bu da onların gururunu okşar. Bu durum ilişkilere de yansır ve partnerlerini statü olarak düşürmek isteyebilirler. Örneğin arkadaş ortamında senden iyi bahsetmek yerine eksiklerini ve kusurlarını gün yüzüne çıkarabilir ve kendisini daha üstün göstermek isteyebilir.