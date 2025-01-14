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Aman Dikkat! Partnerinizde Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olduğunu Anlamanızın 10 Yolu

etiket Aman Dikkat! Partnerinizde Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olduğunu Anlamanızın 10 Yolu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 22:01

'Red Flag' terimi, romantik ilişkilerde her şey iyi giderken göze çarpan ve ileride problemlere yol açacak olan davranışlara denir. Bazı red flag'ler vardır ki, seni rahatsız eder, kafanı kurcalar ama romantik ilişkilerde partnerine bu davranışları konduramadığın için görmezden gelmek isteyebilirsin. İlişkinde arkaplana atıldığını, duygularının partnerin için o kadar önemli olmadığını ve onun başka insanlara da zorbalık yaptığını hissediyorsan narsist biriyle beraber olma ihtimalin, yani partnerinin red flag'lerinin olma ihtimali yüksek. Bu yazımızda narsisistik partnerlerin sergilediği bazı davranışları sıraladık. Keyifli ve dikkatli okumalar!

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1. Kendilerini eleştirilerin üstünde görmeye meyillidirler.

Narsist bireyler eleştirilere pek gelemezler. Eğer oklar onun yaptığı bir hareketi gösteriyorsa okları hemen karşı tarafa çevirmeye çalışırlar. Ne yapıcı ne de yıkıcı, hiçbir eleştiriyi kabul etmezler. Çünkü onların her hareketi onlara göre kusursuzdur ve hata daima karşı taraftadır.

2. Manipüle edici davranışlar sergilerler.

Manipülasyon, narsist bireylerin en sevdiği oyunlardan biridir. Karşı tarafı fikirleriyle manipüle etmeye bayılırlar. Kendi doğruları yanlış olsa bile seni bu doğrulara inandırmaya çalışırlar ve duygularının üzerinde hakimiyet kurmak isterler. Bir süre sonra bakmışsın ki onun duyguları ile hareket ediyorsun ve kendi duygularını arkaplana atmışsın.

3. Çevresindeki insanları kendi çıkarları için kullanırlar.

Narsist bireyler çevresindeki insanları kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmezler. Özellikle ilişkide partnerlerini sadece kendilerine fayda sağlayacak şeyler için kullanmayı severler. İstedikleri şeyleri elde edene kadar onları yönetmek ve kullanmak için canla başla çalışırlar. Elde ettikten sonra oyunu bırakırlar ve normal yaşantılarına devam ederler.

4. Rekabet onlar için vazgeçilmezdir.

Kendileri ile aynı veya kendilerinden daha düşük statüdeki insanlar ile ilişki kurmak isterler. Çünkü aynı statüde olan biriyle rekabet halinde olmak onlar için daha kolaydır. Karşısındaki kişiyi yetersiz ve kusurlu hissettirmeye çalışarak kendi eksiklerini kapatmaya çalışırlar ve kendilerini daha yüksekte görünürler. Bu da onların gururunu okşar. Bu durum ilişkilere de yansır ve partnerlerini statü olarak düşürmek isteyebilirler. Örneğin arkadaş ortamında senden iyi bahsetmek yerine eksiklerini ve kusurlarını gün yüzüne çıkarabilir ve kendisini daha üstün göstermek isteyebilir.

5. Yetenekleri ve davranışları onlara göre her zaman en iyisidir.

Narsist bireyler mükemmeliyetçi görünürler ve her şeyin en iyisini bildiklerini iddia ederler. Onlara göre hareketleri, bir olay karşısındaki tutumları ve düşünceleri her zaman en doğrusudur. Onların doğruları dışında kalan çoğu şey yanlıştır.

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6. Empati yetenekleri çok güçlüdür ancak görünürde inanılmaz derecede zayıftır.

Narsist bireyler karşısındaki insanı anlamaya yönelik davranışlarda bulunmazlar. Empati yetenekleri gelişmiştir, karşısındaki insanın neye ihtiyacı olduğunu ve o an ne hissettiğini çok iyi bilir fakat onu anlamaya yönelik davranışlar sergilemezler. Partnerlerini bazı noktalarda anlamak istemezler, bu yüzden ilişkide anlaşmazlıklar ve haklı-haksız tartışmaları yaşanabilir.

7. İlgiyi yoğun bir şekilde gösterip hemen geri çekilirler.

Aşk bombalaması olarak da bilinen love bombing olayı narsist kişilerde çok sık görülür. Narsist birey, partnerine iltifatlar eder, her hareketini över, aşk dolu cümleler kurar ve bunları birden keser. Karşı taraf neye uğradığını şaşırır, onun artık güzel sözler söylememesinin sebebini kendisi olarak görür. Hatayı kendisinde arar ve suçluluk duygusu hisseder. Ardından tekrar aynı cümleleri duyabilmek için çeşitli iyilikler yapar ve onu mutlu etmeye çalışır. Ancak bu hareketler narsist bireyin hiç de umrunda olmaz, çünkü ilgiyi kendi üzerine çekmeyi başarıp istediğini almıştır.

8. Narsist birey her zaman güzel ve özel olduğunu düşünür, iltifat duymaya bayılır.

Övgü dolu sözler ve iltifatlar duymak için narsist birey elinden geleni yapar. Çünkü çevresindeki insanların görevi tam olarak budur. Ona göre çevresinde kim varsa ona hizmet etmeli ve onu pohpohlayacak şeyler yapmalıdır. Partnerinden de övgü duymak ister. Dışarıdan bakıldığında övülecek şeyler yaptığı görülür ancak işin özü hiç de öyle değildir. Sadece kendi gururu okşansın diye bu tür hareketlere başvurur.

9. Derinlerde var olan özgüvensizliklerini gizleme çabası içinde olurlar.

Narsist bireyler öz güvensizliklerini insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışarak kapatmayı seçerler. Yüzleşmek istemedikleri korkuları ve geçmiş travmaları onlarda özgüvensizlik yaratır ancak bu özgüvensizliği başkasına gösterdiklerinde tahtı yıkılacak ve saldırıya uğrayacak korkusuyla yaşarlar. Bu yüzden güçlü durmak zorundadırlar ama bu zorunluluğu sağlıksız bir şekilde lanse ederler.

10. Partnerlerinin sosyalleşmeleri onlar için bir azap gibidir.

Kendileri sosyalleşmeyi ve insanlarla zaman geçirmeyi severler fakat partnerlerinin onlardan daha çok ya da en az onlar kadar sosyalleşmelerini istemezler. Partnerlerini kısıtlayıcı hareketlerde bulunurlar, onları manipüle edip arkadaşlarından uzaklaştırmaya çalışırlar. Dışarı çıkmasına dolaylı yoldan izin vermez, 'paran yok dışarı çıkma, bu arkadaşın sana iyi gelmiyor, onu pek sevmedim, evinde otur' gibi cümleler kurup sosyalleşmelerine müsaade etmezler.

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Ma Belle
Ma Belle
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