Aman Dikkat! Partnerinizde Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olduğunu Anlamanızın 10 Yolu
Aman Dikkat! Partnerinizde Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olduğunu Anlamanızın 10 Yolu
'Red Flag' terimi, romantik ilişkilerde her şey iyi giderken göze çarpan ve ileride problemlere yol açacak olan davranışlara denir. Bazı red flag'ler vardır ki, seni rahatsız eder, kafanı kurcalar ama romantik ilişkilerde partnerine bu davranışları konduramadığın için görmezden gelmek isteyebilirsin. İlişkinde arkaplana atıldığını, duygularının partnerin için o kadar önemli olmadığını ve onun başka insanlara da zorbalık yaptığını hissediyorsan narsist biriyle beraber olma ihtimalin, yani partnerinin red flag'lerinin olma ihtimali yüksek. Bu yazımızda narsisistik partnerlerin sergilediği bazı davranışları sıraladık. Keyifli ve dikkatli okumalar!
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1. Kendilerini eleştirilerin üstünde görmeye meyillidirler.
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2. Manipüle edici davranışlar sergilerler.
3. Çevresindeki insanları kendi çıkarları için kullanırlar.
4. Rekabet onlar için vazgeçilmezdir.
5. Yetenekleri ve davranışları onlara göre her zaman en iyisidir.
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6. Empati yetenekleri çok güçlüdür ancak görünürde inanılmaz derecede zayıftır.
7. İlgiyi yoğun bir şekilde gösterip hemen geri çekilirler.
8. Narsist birey her zaman güzel ve özel olduğunu düşünür, iltifat duymaya bayılır.
9. Derinlerde var olan özgüvensizliklerini gizleme çabası içinde olurlar.
10. Partnerlerinin sosyalleşmeleri onlar için bir azap gibidir.
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