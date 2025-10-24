Airfryer’da Tercih Ettiğin Tariflere Göre Sana En Uygun Spor Dalını Söylüyoruz!
Airfryer tarifleri her şeyi anlatır mı? Tabii ki evet. Senin yemek anlayışını, sevdiklerini ve sevmediklerini göreceğiz. Hazırsan hadi başlıyoruz, bakalım tercihlerine göre sana en uygun spor dalını söylüyoruz!
1. Airfryer’da hangi yiyeceği yapmayı daha çok seviyorsun?
2. Peki tavuk pişirirken hangi çeşidi tercih edersin?
3. Peki kahvaltı için tercihin ne olur?
4. Peki patatesi nasıl istersin?
5. Peki hafta sonu için bir tarif seçer misin?
6. Film gecesi menünde hangisi olsun?
7. Hızlı bir öğün yapman gerekse ne pişirirsin?
8. Tatlı krizinde hangisini yaparsın?
Fitness
Kickboks
Yoga
Zumba
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
